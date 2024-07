- Potwierdzam, że nie dołączę do wspólnej frakcji z niemiecką AfD - zadeklarowała Anna Bryłka w swoim wpisie w mediach społecznościowych. Europosłanka z ramienia Konfederacji nie przyjęła zaproszenia do stworzenia frakcji o nazwie "Europa Suwerennych Narodów" w Parlamencie Europejskim, gdyż jest to według niej "sprzeczne z interesami Polski". Odmienne zdanie w tej kwestii prezentują jednak niektórzy partyjni koledzy Bryłki.