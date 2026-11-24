W skrócie Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Polska naruszyła Konwencję Praw Człowieka w sprawie migrantów z Usnarza Górnego, którzy przebywali tam między sierpniem a październikiem 2021 roku.

Szef BBN Bartosz Grodecki ocenił, że wyrok budzi pytania o to, czy system ochrony praw człowieka uwzględnia realia ataków hybrydowych i obowiązek ochrony granic przez państwa.

Trybunał stwierdził naruszenie przez Polskę zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz ograniczenie prawa do skargi indywidualnej.

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Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał we wtorek częściowe naruszenie przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w sprawie cudzoziemców, którzy od sierpnia do schyłku października 2021 r. przebywali w prowizorycznym obozowisku w pobliżu Usnarza Górnego. Polskie służby uniemożliwiały im przekroczenie granicy i złożenie wniosków o ochronę międzynarodową, a służby białoruskie blokowały możliwość odwrotu.

Do sprawy nawiązał we wtorek wieczorem we wpisie na platformie X szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.

"Budzi poważne pytania". Szef BBN o orzeczeniu ETPCz w sprawie Polski

"To reżim w Mińsku uderzył w bezpieczeństwo polskiej granicy. Świadomie. Wykorzystując migrantów jako narzędzie presji i destabilizacji Polski oraz jej europejskich partnerów" - podkreślił Grodecki.

Szef BBN zaznaczył, że to nie Polska jest odpowiedzialna za wywołanie kryzysu. "Nie można oceniać działań polskich władz i służb w oderwaniu od źródła tego zagrożenia" - stwierdził.

"Wydany dziś wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stwierdza naruszenie Konwencji przez Polskę. Budzi jednak poważne pytania o to, czy europejski system ochrony praw człowieka w wystarczającym stopniu uwzględnia realia ataków hybrydowych i obowiązki państw odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zewnętrznych granic Europy" - zauważył Grodecki.

"Co więcej, sam ETPC wskazał, że władze białoruskie zachęcały migrantów do przekraczania granic, ułatwiały im to lub do tego zmuszały w celu destabilizacji państw sąsiednich. Trybunał potwierdził również prawo państw do kontrolowania, a nawet zamykania granic. Białoruś nie podlega jurysdykcji ETPC, ale pozostaje stroną Konwencji ONZ przeciwko torturom oraz Konwencji dotyczącej statusu uchodźców" - podkreślił Grodecki. "Polska ma prawo i obowiązek bronić swoich granic" - dodał.

Europejski Trybunał Praw Człowieka zdecydował. Wyroki w trzech sprawach

Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ogłosiła we wtorek wyroki w trzech sprawach dotyczących zawracania osób poszukujących ochrony międzynarodowej na granicach Polski, Litwy i Łotwy z Białorusią.

Jedna z nich (R.A. i inni przeciwko Polsce) dotyczyła 32 obywatelek i obywateli Afganistanu, którzy od sierpnia do października 2021 r. przebywali w prowizorycznym obozowisku w pobliżu Usnarza Górnego. Polskie służby uniemożliwiały im przekroczenie granicy i złożenie wniosków o ochronę międzynarodową, a służby białoruskie blokowały możliwość odwrotu. Spośród początkowych 32 wnioskodawców w tej sprawie, tylko dwoje potwierdziło chęć kontynuowania postępowania.

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że doszło do naruszenia przez Polskę art. 3. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w odniesieniu do jednego ze skarżących. Artykuł ten dotyczy zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania. Trybunał stwierdził również naruszenie prawa do skargi indywidualnej, m.in. w związku z uniemożliwieniem skarżącym kontaktu z pełnomocnikami.



