Europejski przywódca oburzony, wymienił Polskę. "Nie wyobrażałem sobie"

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

Nie wyobrażałem sobie wysłania policji do Trybunału Konstytucyjnego w Polsce - stwierdził premier Słowenii Janez Jansza. Polityk wymienił sytuacje, które nie wydawały mu się możliwe, kiedy jego kraj wchodził do UE. Wśród nich znalazło się także inne wydarzenie z Polski - przejęcie kontroli nad mediami publicznymi.

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Janez Jansza
Trybunał Konstytucyjny. Premier Słowenii uderza w Polskę, "nie sądziłem"DURSUN AYDEMIR / ANADOLUAFP

W skrócie

  • Premier Słowenii Janez Jansza skrytykował sytuację w UE, wymieniając m.in. działania polskich władz wobec telewizji publicznej oraz Trybunału Konstytucyjnego.
  • W Trybunale Konstytucyjnym doszło do eskalacji sporu po tym, jak ogłoszono zawieszenie prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.
  • Prezydent Karol Nawrocki wezwał do konsultacji po interwencji w TK, natomiast premier Donald Tusk stwierdził, że przywracanie rządów prawa jest obowiązkiem władz.
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Premier Słowenii Janez Jansza wymienił w poście na platformie X kilka sytuacji, których "nie wyobrażał sobie", gdy Słowenia decydowała o wejściu do UE.

Wyliczył "unieważnienie wyborów prezydenckich w Rumunii, zlikwidowanie programu informacyjnego w krajowej telewizji publicznej na Węgrzech czy wysłanie policji do Trybunału Konstytucyjnego w Polsce".

Premier Słowenii wskazał na Polskę. "Nie wyobrażałem sobie"

"Wysłanie do więzienia na trzy tygodnie przed wyborami przewodniczącego partii, która prowadzi w sondażach w Słowenii, zajęcie z policją telewizji publicznej i wymianę jej kierownictwa w Polsce, przerwanie kadencji kierownictwa krajowej telewizji publicznej i przeprowadzenie czystki wśród pracowników w Słowenii" - kontynuował Jansza.

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Dalej wymienił "wsadzenie do więzienia członków poprzedniego rządu bez możliwości obrony na Węgrzech, przyznanie niemal miliona obywatelstw nielegalnym migrantom w trybie przyspieszonym w Hiszpanii, zamknięcie nowej elektrowni jądrowej i zbudowanie gazociągu z Rosji w Niemczech".

W odniesieniu do UE zwrócił uwagę na "opodatkowanie źródła energii opartego na węglu przy jednoczesnym zamykaniu elektrowni jądrowych oraz przeniesienie przemysłu do krajów o niskich standardach ekologicznych pod pretekstem, że w ten sposób ratujemy planetę".

"Powstała UE, która musi ratować się sama przed sobą" - zakończył wpis słoweński premier.

Trybunał Konstytucyjny. Poważna eskalacja sporu

Do kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym doszło po ogłoszeniu w piątek na stronach TK przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Osobą kierującą pracami Trybunału została ogłoszona wybrana przez obecny Sejm sędzia Anna Korwin-Piotrowska.

Wobec tych zdarzeń w piątek wieczorem prezydent Karol Nawrocki przerwał lot do Senegalu i w nocy przyjechał do siedziby TK. W mediach opublikowano nagrania pokazujące jego wejście do budynku oraz spór między przedstawicielami prezydenta a sędziami Trybunału wybranymi przez obecny Sejm.

Po opuszczeniu TK Nawrocki ogłosił zwołanie pilnych konsultacji z udziałem sił parlamentarnych, argumentując, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego. Z kolei premier Donald Tusk oświadczył, że "przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem".

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