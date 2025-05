Dodał, że procedura zakazu wjazdu Dodikowi do Polski zostanie sfinalizowana w najbliższym czasie.

Milorad Dodik pisze do Rosji. "Chcemy wsparcia bezpieczeństwa"

W sobotę Dodik, który jest prezydentem większościowo serbskiej części autonomicznej Bośni i Hercegowiny , zapowiedział wniosek do Rosji o udzielenie gwarancji bezpieczeństwa Republice Serbskiej. Polityk groził w przeszłości oderwaniem tej części od reszty kraju.

- To, co chcemy zaoferować i czego chcemy wymagać od Rosji w nadchodzącym okresie, to szereg kwestii, które można określić jako pewnego rodzaju wsparcie bezpieczeństwa, nie wspominając o gwarancjach Rosji dla naszej pozycji politycznej i terytorialnej - powiedział Dodik mediom z Republiki Serbskiej w Moskwie.