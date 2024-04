"Europa w strefie zagrożenia". Donald Tusk o Żelaznej Kopule

- Nie trzeba mieć dużej wyobraźni, by rozumieć, że Europa jest też w strefie zagrożenia. Dlatego cieszę się, że pani premier pozytywnie zareagowała na moją propozycję, by Polska dołączyła do projektu w Europie, który będzie budował skutecznie kopułę chroniącą nasze niebo - powiedział Donald Tusk w trakcie wystąpienia z szefową rządu w Danii. Poruszono również temat wsparcia Ukrainy. - Musimy robić więcej w kwestii bezpieczeństwa i wzmacniać NATO tak, żeby Rosja nie mogła zmieniać granic Europy - podkreśliła Mette Frederiksen.