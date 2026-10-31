W skrócie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zaapelowało o nieeskalowanie konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz o podjęcie konstruktywnego dialogu.

Biskupi wezwali wiernych do modlitwy za ojczyznę, prosząc o światło i mądrość dla osób odpowiedzialnych za życie publiczne w Polsce.

Prezydent Karol Nawrocki zwołał pilne konsultacje z liderami sił parlamentarnych po napięciach i sporze politycznym w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego.

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W opublikowanym oświadczeniu członkowie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski napisali, że "z wielkim niepokojem obserwują wydarzenia, jakie mają miejsce wokół Trybunału Konstytucyjnego".

"Trwający już od dłuższego czasu spór o konstytucyjne podstawy funkcjonowania Rzeczpospolitej nie służy budowaniu jedności i pojednania narodowego, a jego eskalacja prowadzi do głębokiego kryzysu państwa" - ocenili biskupi.

Biskupi zabrali głos w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. "Apelujemy"

Podkreślili jednocześnie, że rolą Kościoła nie jest rozstrzyganie o przyczynach sporu ani wskazywanie odpowiedzialnych za brak jego rozwiązania.

"W trosce jednak o dobro Ojczyzny i spokój społeczny apelujemy o nieeskalowanie konfliktu, podjęcie konstruktywnego dialogu i pokojowe rozwiązywanie wszystkich trudności" - napisali członkowie Prezydium KEP.

Hierarchowie zwrócili się także "do ludzi dobrej woli, którym leży na sercu prawdziwe dobro kraju", o wspieranie wszelkich wysiłków na rzecz narodowego porozumienia i pojednania.

W oświadczeniu znalazł się również apel do wiernych o modlitwę za Polskę.

"Módlmy się o światło i mądrość dla rządzących i wszystkich odpowiedzialnych za życie publiczne, by troska o dobro mieszkańców naszego kraju i o dobro wspólne była dla nich najważniejszą powinnością" - napisali biskupi.

Głos w sprawie sytuacji wokół TK zabrał również prymas Polski abp Wojciech Polak.

Oświadczenie prymasa opublikowano m.in. na stronie internetowej Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Metropolita poprosił w nim wiernych o modlitwę w intencji zgody i pojednania.

"Apeluję też do wszystkich stron politycznego sporu o obniżenie społecznych emocji i o to, by nie eskalowali tego konfliktu, ale na drodze rozmów szukali wspólnego rozwiązania zaistniałej sytuacji" - zaznaczył w oświadczeniu prymas.

Trybunał Konstytucyjny. Spór trwa, w sobotę rozmowy z prezydentem

Do kryzysu w Trybunale doszło po ogłoszeniu w piątek przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Za osobę kierującą pracami Trybunału została uznana wybrana przez obecny Sejm sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Następnie przed siedzibą TK doszło do napięć i demonstracji, a na miejscu pojawiła się policja.

W nocy z piątku na sobotę prezydent Nawrocki przerwał lot do Senegalu i przybył do siedziby TK. W mediach opublikowano nagrania pokazujące jego wejście do budynku oraz spór między przedstawicielami prezydenta a osobami wybranymi przez obecny Sejm na sędziów Trybunału. Strony przedstawiają odmienne wersje wydarzeń dotyczących przebiegu zajścia.

Po opuszczeniu budynku TK prezydent ogłosił zwołanie pilnych konsultacji z udziałem sił parlamentarnych, argumentując, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego. Z kolei premier Tusk ocenił, że "przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem".

Pałac Prezydencki potwierdził, że od godz. 13 prezydent Karol Nawrocki rozpoczął serię spotkań z liderami środowisk parlamentarnych.



