Episkopat reaguje na decyzję MEN. "Nie może być zaakceptowana"

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Komisja Wychowania Katolickiego wyraża sprzeciw wobec sposobu wprowadzenia edukacji zdrowotnej w podstawie programowej - czytamy w oświadczeniu Konferencji Episkopatu Polski. Zdaniem członków komisji koncepcja wychowania seksualnego została "wyrwana z kontekstu małżeństwa i rodziny" i nie może być zaakceptowana.

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Biskupi podczas zebrania Konferencji Episkopatu Polski
Episkopat Polski sprzeciwia się treści podstawy programowej edukacji zdrowotnej w szkołachWojciech OlkusnikEast News

W skrócie

  • Komisja Wychowania Katolickiego sprzeciwia się obecnej formie edukacji zdrowotnej w podstawie programowej, wskazując na "wyrwanie wychowania seksualnego z kontekstu małżeństwa i rodziny".
  • Komisja krytykuje brak uwzględnienia uwag Konferencji Episkopatu Polski podczas konsultacji dotyczących podstawy programowej.
  • Od nowego roku szkolnego 2026/2027 edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa, ale o uczestnictwie w lekcjach o zdrowiu seksualnym zdecydują rodzice lub pełnoletni uczniowie.
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W ubiegłym tygodniu w Dzienniku Ustaw opublikowana została podstawa programowa przedmiotu edukacja zdrowotna z wyodrębnioną częścią zawierającą treści dotyczące zdrowia seksualnego.

W związku z ogłoszeniem podstawy oświadczenie wydała Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, na czele której stoi biskup Wojciech Osial.

Edukacja zdrowotna w szkołach. Episkopat zabrał głos. "Bardzo niepokojące"

Kościelne gremium wyraża w piśmie sprzeciw wobec sposobu wprowadzenia i określenia treści edukacji zdrowotnej i seksualnej w podstawie programowej edukacji zdrowotnej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Jako "bardzo niepokojący" członkowie komisji określili fakt, że przesłane w ramach konsultacji propozycje i uwagi ze strony Konferencji Episkopatu Polski "nie zostały w nawet najmniejszym stopniu uwzględnione".

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"W ogłoszonej podstawie programowej jest z pewnością wiele dobrych treści służących ochronie zdrowia człowieka, niemniej cała koncepcja wychowania seksualnego nie może być zaakceptowana. Zostaje ona wyrwana z właściwego jej kontekstu małżeństwa i rodziny oraz zawężona do jej wymiaru zdrowotnego" - oceniła komisja.

Według niej "samo wyłączenie kwestii edukacji seksualnej z obowiązkowych treści nauczania nie rozwiązuje problemu", bo "pozostaje przesłanie, że rodzina nie jest najważniejszym kontekstem dla sfery seksualnej człowieka".

Episkopat wyraża sprzeciw wobec decyzji MEN. "Całkowicie pominięto"

W opinii komisji przywołana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w uzasadnieniu projektu rozporządzenia ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży określa, że przy omawianiu tematyki życia seksualnego człowieka trzeba wskazywać na "wartość rodziny" i mówić o "życiu w fazie prenatalnej".

"Tymczasem kwestia wartości rodziny nie jest podstawową zasadą organizacji całości treści w ramach tego przedmiotu. Pominięto też całkowicie życie człowieka w jego fazie prenatalnej" - twierdzą autorzy.

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"Komisja Wychowania Katolickiego uważa, że edukacja zdrowotna i seksualna, z racji swojego wyjątkowego znaczenia, powinna być przedmiotem szerokiego dialogu pomiędzy wszystkimi podmiotami odpowiedzialnymi za edukację młodego człowieka" - czytamy.

Edukacja zdrowotna obowiązkowa w nowym roku szkolnym

Edukacja zdrowotna weszła do szkół 1 września 2025 roku jako przedmiot nieobowiązkowy. Rodzice, którzy nie chcieli, by ich dzieci uczestniczyły w zajęciach, musieli złożyć w stosownym terminie dyrektorowi szkoły pisemną rezygnację.

Zachęcało do tego Prezydium KEP, które jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego 2025/2026 wydało list pasterski w tej sprawie.

W kwietniu minister edukacji Barbara Nowacka ogłosiła, że od nowego roku szkolnego 2026/2027 edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa dla wszystkich uczniów, ale o udziale w lekcjach dotyczących zdrowia seksualnego decydować będą rodzice lub sami pełnoletni uczniowie.

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