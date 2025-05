"Niech dobry Bóg, Dobry Pasterz, obdarza go potrzebnymi łaskami do prowadzenia Kościoła Bożego. Maryja, Matka Kościoła, niech wyprasza umiłowanemu Ojcu Świętemu siły i moc, by sprostać posłudze Piotrowej w dzisiejszym świecie - przekazał.

Robert Prevost, nowy papież, to amerykański kardynał, urodzony w Chicago. Ma 69 lat i jeszcze przed konklawe nazywany był kardynałem środka, co oznacza jego umiarkowane poglądy. Wybór Prevosta jest pewnego rodzaju zaskoczeniem. Nie był on głównym faworytem do papiestwa, ale pojawiał się na listach papabili.