Enklawy deszczu w środę. Wiemy, gdzie pogoda może się zepsuć

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Pogoda się poprawia, ale nie w całej Polsce. Synoptycy wskazali miejsca, w których warto mieć pod ręką parasol. Uważać trzeba również na utrzymujące się rano lokalne mgły, ograniczające widzialność miejscami do 100 metrów. To zjawisko wróci po zachodzie słońca.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Niski stan wody na Wiśle w Annopolu. W środę dzięki wyżowi Steffen przeważnie będzie spokojnie, ale lokalnie deszcz popada
W środę w zdecydowanej większości Polski będzie spokojnie i słonecznie, dzięki wyżowi Steffen. Lokalnie może jednak popadać deszczJakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Na północy i północnym wschodzie początek dnia nie był zbyt przyjemny z powodu mgieł ograniczających widzialność do 200-400, a lokalnie do około 100 metrów. W kolejnych godzinach mgły się rozproszą i sytuacja się poprawi - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ciągu dnia nieprzyjemna aura nie zagości w wielu miejscach.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Pogoda wypełniona spokojem. Będą deszczowe enklawy

Warunki będą lepsze niż w w minionych dniach, ale nie wszędzie. Obecnie pogodę w naszym kraju kształtuje wyż Steffen, a to oznacza, że w większości regionów możemy liczyć na spokojną i słoneczną aurę. W niektórych miejscach jednak nie będzie tak przyjemnie.

Więcej chmur nadciągnie nad południową Polskę. W Sudetach i Tatrach trzeba się liczyć z opadami deszczu. Podobnie może być po południu na północnym wschodzie, gdzie zachmurzenie stopniowo się zwiększy i tam również przelotnie popada deszcz.

Kolorowa mapa satelitarna Europy Środkowo-Wschodniej z widoczną intensywną formacją chmur rozciągającą się od zachodu kontynentu przez Polskę po Ukrainę, ze szczególnie dużym skupiskiem chmur nad Mołdawią i południową Ukrainą.
W ciągu dnia lokalnie deszcz może popadać na południowych krańcach, a z czasem również na północnym wschodzieIMGWmateriał zewnętrzny

W porównaniu z poprzednimi dniami nie musimy się jednak obawiać żadnych wyładowań:

"Dziś nie będzie warunków do rozwoju burz nad Polską" - zapewnia IMGW.

Poranne mgły na północy powinny zniknąć na długo przed południem i nie wrócą do końca dnia. Po zachodzie słońca jednak na północnym wschodzie i w kotlinach górskich znowu mogą się pojawić i miejscami w nocy ze środy na czwartek ograniczyć widzialność do 200 metrów.

Zobacz również:

We wtorek w Polsce rano było dość chłodno i w ciągu dnia to uczucie może nas nie opuszczać. IMGW prognozuje lokalne burze i deszcz. Zdjęcie w tle ilustracyjne
Polska

Steffen poprawi pogodę, ale nie wszędzie. Wymagający poranek

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Korzystne warunki w dość chłodnej otoczce. Wiatr nam nie zagrozi

Dzięki wyżowej, słonecznej pogodzie w zdecydowanej większości Polski warunki będą korzystne. Obojętne zaznaczą się tam, gdzie zrobi się pochmurnie oraz utrzymają się mgły.

Mapka Polski pokazująca zróżnicowanie warunków biometeorologicznych z podziałem na strefy korzystne, obojętne oraz niekorzystne, z oznaczeniami granic tych stref, symbolami typów zmian biologicznych oraz legendą po prawej stronie wyjaśniającą znaczenie...
Wyż Steffen sprawi, że praktycznie wszędzie pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizmIMGWmateriał zewnętrzny

Temperatury będą zbliżone do tych z wcześniejszych dni i wyniosą przeważnie od 19-22 stopni na północnym wschodzie i w centrum do 24 stopni Celsjusza na południowym zachodzie.

Mapa anomalii temperatury powietrza w Polsce i krajach sąsiednich, z przewagą chłodnych odcieni błękitu nad większością terytorium Polski w kontraście do cieplejszych, żółto-pomarańczowych barw na zachodzie i południowym zachodzie Europy Środkowej.
W środę w najcieplejszych rejonach nie będzie więcej niż 24 st. CWXChartsmateriał zewnętrzny

Nad samym morzem i na terenach podgórskich nawet w najcieplejszych godzinach dnia nie będzie więcej niż około 18 stopni.

W całym kraju wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, choć na Wybrzeżu przejściowo porywisty.

Zobacz również:

Upał, burze i wichury. Pogoda przez cały tydzień będzie się zmieniać praktycznie bez przerwy
Polska

Co dzień to nowa zmiana. Tydzień przyniesie masę wyzwań pogodowych

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

-----

"Polityczny WF": Pół godziny, by oddać butelki. Jak działa system kaucyjny? INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze