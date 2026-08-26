Na północy i północnym wschodzie początek dnia nie był zbyt przyjemny z powodu mgieł ograniczających widzialność do 200-400, a lokalnie do około 100 metrów. W kolejnych godzinach mgły się rozproszą i sytuacja się poprawi - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ciągu dnia nieprzyjemna aura nie zagości w wielu miejscach.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Pogoda wypełniona spokojem. Będą deszczowe enklawy

Warunki będą lepsze niż w w minionych dniach, ale nie wszędzie. Obecnie pogodę w naszym kraju kształtuje wyż Steffen, a to oznacza, że w większości regionów możemy liczyć na spokojną i słoneczną aurę. W niektórych miejscach jednak nie będzie tak przyjemnie.

Więcej chmur nadciągnie nad południową Polskę. W Sudetach i Tatrach trzeba się liczyć z opadami deszczu. Podobnie może być po południu na północnym wschodzie, gdzie zachmurzenie stopniowo się zwiększy i tam również przelotnie popada deszcz.

W ciągu dnia lokalnie deszcz może popadać na południowych krańcach, a z czasem również na północnym wschodzie IMGW materiał zewnętrzny

W porównaniu z poprzednimi dniami nie musimy się jednak obawiać żadnych wyładowań:

"Dziś nie będzie warunków do rozwoju burz nad Polską" - zapewnia IMGW.

Poranne mgły na północy powinny zniknąć na długo przed południem i nie wrócą do końca dnia. Po zachodzie słońca jednak na północnym wschodzie i w kotlinach górskich znowu mogą się pojawić i miejscami w nocy ze środy na czwartek ograniczyć widzialność do 200 metrów.

Korzystne warunki w dość chłodnej otoczce. Wiatr nam nie zagrozi

Dzięki wyżowej, słonecznej pogodzie w zdecydowanej większości Polski warunki będą korzystne. Obojętne zaznaczą się tam, gdzie zrobi się pochmurnie oraz utrzymają się mgły.

Wyż Steffen sprawi, że praktycznie wszędzie pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm IMGW materiał zewnętrzny

Temperatury będą zbliżone do tych z wcześniejszych dni i wyniosą przeważnie od 19-22 stopni na północnym wschodzie i w centrum do 24 stopni Celsjusza na południowym zachodzie.

W środę w najcieplejszych rejonach nie będzie więcej niż 24 st. C WXCharts materiał zewnętrzny

Nad samym morzem i na terenach podgórskich nawet w najcieplejszych godzinach dnia nie będzie więcej niż około 18 stopni.

W całym kraju wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, choć na Wybrzeżu przejściowo porywisty.

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