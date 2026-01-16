W ostatnim czasie najzimniej było w północno-wschodniej Polsce i w piątek się to nie zmieni. O godz. rano w Białymstoku mróz sięgał -13,2 st. C, a w najcieplejszym Kolobrzegu było wtedy 2,5 stopnia powyżej zera - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Strefa chłodnego powietrza przesunie się bardziej na zachód, jednak w dalszym ciągu będą miejsca z kilkustopniowym ciepłem.

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pogoda mroźna znowu na wschodzie. Chłód zacznie narastać

Pod koniec tygodnia coraz mocniej odczujemy wpływ wyżu Christian, czyli większy mróz, z jednoczesną poprawą aury. Dzień będzie spokojny i przeważnie bez opadów, nie licząc słabych opadów śniegu na wschodzie.

Rano sporym utrudnieniem mogą być lokalne mgły, utrzymujące się głównie lokalnie na zachodzie i południowych krańcach, ograniczające widzialność do 300-600 metrów, a miejscami poniżej 200. Do południa powinny jednak się rozwiać.

Będzie znacznie spokojniej niż w ostatnich dniach, nie ma już między innymi groźby marznących opadów.

Najzimniej znowu będzie na północnym wschodzie, gdzie w piątek termometry pokażą -9 stopni. W centrum miejscami może panować minimalny mróz lub temperatury nieco powyżej zera. Strefa chłodnego powietrza zacznie się rozszerzać bardziej na zachód.

Najwyższymi temperaturami będą się cieszyć mieszkańcy południa i południowego zachodu oraz terenów nadmorskich, gdzie będzie do 5 stopni Celsjusza.

Strefa ujemnej anomalii temperatury zacznie się rozszerzać na większą część Polski WXCharts materiał zewnętrzny

Uspokojenie w pogodzie będzie niemal całkowite, ponieważ również wiatr będzie słaby i umiarkowany, a jedynie lokalnie na Wybrzeżu i Podkarpaciu porywisty.

Szykuje się naprawdę zimna noc. Nawet -17 stopni

Tam, gdzie będzie mroźniej, czyli na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez cały dzień pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. W reszcie kraju jednak warunki będą przeważnie obojętne.

W większości kraju będą obojętne warunki, zaś na północnym wschodzie z powodu mrozu sytuacja będzie niekorzystna przez cały dzień IMGW materiał zewnętrzny

Noc z piątku na sobotę będzie bardzo zimna, zwłaszcza na północnym wschodzie, gdzie synoptycy IMGW spodziewają się nawet -17 stopni Celsjusza. W centrum również będzie zimno: do około -8 stopni, a na zachodzie i Wybrzeżu będzie w okolicach zera.

-----

Azyl dla Ziobry. Czarnek o kulisach decyzji byłego ministra Polsat News Polsat News