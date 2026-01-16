Enklawa mrozu zacznie się rozszerzać. Christian przywróci zimę
Pochód odwilży przez Polskę został powstrzymany, teraz znowu zrobi się zimniej. Rozległy wyż Christian, który opanował wschodnią Europę, coraz mocniej wpłynie również na pogodę w naszym kraju. Będzie spokojniej i chłodniej niż w ostatnim czasie. Na wschodzie w ciągu dnia będzie niemal -10 stopni Celsjusza, zaś najcieplej cały czas będzie w zachodniej części kraju. Noc natomiast będzie mroźna w niemal każdym regionie.
W ostatnim czasie najzimniej było w północno-wschodniej Polsce i w piątek się to nie zmieni. O godz. rano w Białymstoku mróz sięgał -13,2 st. C, a w najcieplejszym Kolobrzegu było wtedy 2,5 stopnia powyżej zera - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Strefa chłodnego powietrza przesunie się bardziej na zachód, jednak w dalszym ciągu będą miejsca z kilkustopniowym ciepłem.
Pogoda mroźna znowu na wschodzie. Chłód zacznie narastać
Pod koniec tygodnia coraz mocniej odczujemy wpływ wyżu Christian, czyli większy mróz, z jednoczesną poprawą aury. Dzień będzie spokojny i przeważnie bez opadów, nie licząc słabych opadów śniegu na wschodzie.
Rano sporym utrudnieniem mogą być lokalne mgły, utrzymujące się głównie lokalnie na zachodzie i południowych krańcach, ograniczające widzialność do 300-600 metrów, a miejscami poniżej 200. Do południa powinny jednak się rozwiać.
Będzie znacznie spokojniej niż w ostatnich dniach, nie ma już między innymi groźby marznących opadów.
Najzimniej znowu będzie na północnym wschodzie, gdzie w piątek termometry pokażą -9 stopni. W centrum miejscami może panować minimalny mróz lub temperatury nieco powyżej zera. Strefa chłodnego powietrza zacznie się rozszerzać bardziej na zachód.
Najwyższymi temperaturami będą się cieszyć mieszkańcy południa i południowego zachodu oraz terenów nadmorskich, gdzie będzie do 5 stopni Celsjusza.
Uspokojenie w pogodzie będzie niemal całkowite, ponieważ również wiatr będzie słaby i umiarkowany, a jedynie lokalnie na Wybrzeżu i Podkarpaciu porywisty.
Szykuje się naprawdę zimna noc. Nawet -17 stopni
Tam, gdzie będzie mroźniej, czyli na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez cały dzień pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. W reszcie kraju jednak warunki będą przeważnie obojętne.
Noc z piątku na sobotę będzie bardzo zimna, zwłaszcza na północnym wschodzie, gdzie synoptycy IMGW spodziewają się nawet -17 stopni Celsjusza. W centrum również będzie zimno: do około -8 stopni, a na zachodzie i Wybrzeżu będzie w okolicach zera.
