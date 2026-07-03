W skrócie Radosław Sikorski zaznaczył, że dyplomacja obecnie bardziej stawia na działanie w ciszy niż na publiczne deklaracje.

W komunikacie MSZ podano, że podczas spotkania Sikorskiego i Sybihy omawiano rozwiązywanie napięć w relacjach dwustronnych, współpracę wojskową oraz rozwój relacji gospodarczych.

Wirtualna Polska informowała, że Andrij Sybiha może zaproponować włączenie Marko Bezruczki do Panteonu Narodowego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

- W tych stosunkach są tacy, którzy grają na podbijanie sobie punkcików poparcia. To jest często dobre dla nich, ale złe dla stosunków polsko-ukraińskich czy w ogóle sprawy wolności i bezpieczeństwa w naszym regionie Europy - podkreślił Radosław Sikorski.

W piątkowym komunikacie MSZ wskazano, że tematami rozmów pomiędzy Sikorskim i Sybihą były m.in. możliwości rozwiązania napięć w relacjach dwustronnych, współpraca wojskowa i rozwój relacji gospodarczych.

Spotkanie szefów MSZ Polski i Ukrainy. O czym rozmawiali ministrowie?

"Ministrowie zgodzili się, że kluczem do poprawy naszych relacji jest dialog historyczny oparty na prawdzie i poszanowaniu przeszłości - czego przykładem są znaczące postępy w procesie ekshumacji oraz wydawanie kolejnych zgód na prace poszukiwawcze" - czytamy w komunikacie.

Resort wskazał, że w trakcie spotkania omówiono również pozytywny efekt Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy zorganizowanej w Gdańsku oraz zaangażowanie polskich firm w powojenną odbudowę kraju.

Jak donosiła wcześniej Wirtualna Polska, Andrij Sybiha może zaproponować stronie polskiej, aby do świeżo powołanego Panteonu Narodowego włączyć postać zasłużoną zarówno dla Warszawy, jak i Kijowa. Chodzi o wojskowego z czasów wojny polsko-bolszewickiej Marko Bezruczkę. W dwudziestoleciu międzywojennym należał on do Armii Czynnej Ukraińskiej Republiki Ludowej.

W maju 1920 roku dowodzona przez niego grupa zajęła wspólnie z Polakami Kijów. Bezruczka odpowiadał też za obronę Zamościa przed nacierającymi oddziałami Armii Czerwonej.

Podczas swojego wystąpienia Sikorski podkreślił także, że "Rosja prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi wojnę kognitywną, próbuje nas skłócić pomiędzy sobą".

- My tymczasem pokażemy, że sojusz jest nie tylko zjednoczony, ale i po wejściu Szwecji i Finlandii wzmocniony i że będzie wielką nieostrożnością i szaleństwem, gdyby Władimir Putin zdecydował się przetestować jedność sojuszu jakimiś nieprzemyślanymi działaniami - powiedział, nawiązując do planowanego w najbliższych dniach szczytu NATO w Ankarze.

Sikorski o działaniach Rosji. "Mamy przekaz do Władimira Putina"

- Przypominam, że tuż przed inwazją rosyjską na Ukrainę, Rosja próbowała incydentów pod fałszywą flagą po to, aby dać sobie pretekst do wojny. Tego typu reżimy zawsze tak robią - zauważył Sikorski.

- Przypominam prowokację gliwicką w 1939 roku, gdzie ludzie Abwery przebrani za polskich żołnierzy zdobyli radiostację na terenie ówczesnej Rzeszy. Te prowokacje wobec Ukrainy w 2022 roku się nie udały, gdyż zawczasu Stany Zjednoczone, ryzykując swoimi aktywami wywiadowczymi, uprzedziły, że wiedzą, co Rosja planuje i wysłały jasny sygnał, aby tego nie robić - kontynuował szef MSZ.

Dodał, że Polska dysponuje także wypowiedziami szefów służb specjalnych kilku krajów sojuszniczych. - Nasz przekaz do Władimira Putina jest następujący: Wiemy, co planujesz, nie rób tego - podkreślił.

Piątkowe spotkanie Sybihy z Sikorskim miało na celu deeskalację napięcia na linii Polska - Ukraina. Zaczątkiem sporu był ruch Wołodomyra Zełenskiego, który nadał jednej z formacji ukraińskiej armii imię "Bohaterów UPA".

Działania prezydenta Ukrainy spotkały się z reakcją klasy politycznej w Polsce, a Karol Nawrocki ostatecznie odebrał ukraińskiemu przywódcy przyznany mu w 2023 roku Order Orła Białego.





Ziobro w "Gościu Wydarzeń" o Tusku: On we wszystkim jest fajtłapą Polsat News