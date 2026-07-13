W skrócie Prokuratura nie wyklucza ponownego złożenia wniosku o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry.

Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił poprzedni wniosek o ENA, ponieważ Zbigniew Ziobro na początku maja opuścił terytorium Unii Europejskiej.

Śledczy oświadczyli, że kilkukrotnie wnioskowali do sądu o rozpatrzenie wniosku, gdy Ziobro przebywał jeszcze w Europie.

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W poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Orzeczenie jest niezaskarżalne, a za decyzją sądu stało to, że były minister nie przebywa na terenie Unii Europejskiej.

Oświadczenie w sprawie poniedziałkowej decyzji sądu wydała Prokuratura Krajowa. Rzecznik prok. Anna Adamiak poinformowała, że prokurator może wystąpić ponownie z wnioskiem o wydanie ENA.

Decyzję sadu skomentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który podkreślił, że śledczy czekali na rozstrzygnięcie w sprawie ENA od lutego 2026 r.

- Szanujemy decyzję sądu, ale nie zgadzamy się z taką interpretacją prawa. W dobie dzisiejszej komunikacji Ziobro jutro może znaleźć się w samolocie lecącym do Budapesztu czy Brukseli. Co wtedy? Nie będziemy mieli Europejskiego Nakazu Aresztowania wtedy, kiedy on wyląduje w Strefie Schengen - powiedział Waldemar Żurek.

- Zatem rozważymy, po uzyskaniu postanowienia sądu, czy nie należy złożyć ponownego wniosku o Europejski Nakaz Aresztowania. Na ten czekaliśmy od lutego 2026 roku. Prawo musi być skuteczne i my musimy skutecznie ścigać tych, którzy w Polsce złamali przepisy - powiedział minister sprawiedliwości.

Europejski Nakaz Aresztowania Zbigniewa Ziobry. Jest zapowiedź śledczych

Jak przekazała prokurator Adamiak, śledczy zapoznają się z uzasadnieniem decyzji sądu, a następnie podejmą decyzję co do ponownego wystąpienia z wnioskiem o wydanie ENA za Zbigniewem Ziobrą.

Prokuratura zaznaczyła, iż Europejski Nakaz Aresztowania jest niezbędny do zatrzymania Zbigniewa Ziobry, gdy znajdzie się on na terytorium Unii Europejskiej.

"Taki powrót jest prawdopodobny, gdyż do tej pory podejrzany mieszkał, pracował i leczył się w krajach Unii Europejskiej, a jego deklarowanym stałym miejscem zamieszkania jest Belgia" - przekazała rzecznik Prokuratury Krajowej.

"Realne ryzyko dalszej ucieczki". Prokuratura o okolicznościach wniosku o ENA

Śledczy zaznaczyli, że wniosek odrzucony w poniedziałek przez sąd został do niego skierowany w lutym, gdy Zbigniew Ziobro przebywał na terytorium Unii Europejskiej. To zmieniło się na początku maja, gdy były minister sprawiedliwości poleciał do USA. Prokuratura zaznaczyła, że od lutego do maja zwracała się do sądu pięciokrotnie z prośbą o rozpatrzenie wniosku - bez skutku.

"Od wysłania wniosku o wydanie ENA Prokuratura Krajowa kilkukrotnie zwracała się do sądu o wyznaczenie terminu posiedzenia i rozpoznanie wniosku, wskazując na realne ryzyko dalszej ucieczki i opuszczenia przez podejrzanego strefy Schengen" - podała Prokuratura Krajowa.

"Dzisiejsze postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o niewydaniu ENA nie podlega zaskarżeniu. Rozstrzygnięcie to nie wyklucza natomiast ponownego złożenia wniosku o wydanie ENA" - zaznaczyli śledczy.





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