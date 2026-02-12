W skrócie Prokurator złożył wniosek o wyłączenie sędziego Dariusza Łubowskiego od rozpoznania sprawy ENA wobec Zbigniewa Ziobry, powołując się na wątpliwości co do jego bezstronności.

Sędzia Łubowski wcześniej orzekał w sprawie podobnej i uchylił ENA wobec Marcina Romanowskiego, mimo wcześniejszego wydania takiego nakazu wobec tej samej osoby.

Prokuratura poinformowała, że Zbigniew Ziobro jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw, ukrywa się prawdopodobnie w jednym z krajów UE, a wobec niego wszczęto poszukiwania listem gończym.

- W uzasadnieniu prokurator wskazał na szereg okoliczności uzasadniających wątpliwość co do bezstronności sędziego Dariusza Łubowskiego - przekazał rzecznik PK.

Prokurator Nowak przypomniał, że sędzia Łubowski m.in. orzekał w sprawie "ściśle powiązanej, analogicznej procesowo, dotyczącej europejskiego nakazu aresztowania" wobec byłego wiceministra sprawiedliwości, posła PiS Marcina Romanowskiego i w grudniu ubiegłego roku uchylił ENA, "pomimo tego, iż wcześniej, w tych samych okolicznościach i wobec tej samej osoby, wydał ENA".

- W uzasadnieniu postanowienia o uchyleniu ENA znalazło się, zdaniem prokuratora, szereg twierdzeń i ocen nacechowanych politycznie - zaznaczył rzecznik prokuratury.

W środę Sąd Okręgowy w Warszawie informował, że wniosek o wydanie ENA wobec byłego szefa MS, posła PiS Zbigniewa Ziobry, trafił do referatu sędziego Łubowskiego.

Sprawa Funduszu Sprawiedliwości. Jest wniosek o ENA wobec Zbigniewa Ziobry

Prokuratura krajowa poinformowała we wtorek o złożeniu wniosku w sprawie objęcia Zbigniewa Ziobry Europejskim Nakazem Aresztowania.

"W uzasadnieniu wniosku prokurator wskazał, iż Zbigniew Ziobro jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw. Duże prawdopodobieństwo popełnienia tych czynów potwierdził Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w postanowieniu z dnia 5 lutego 2026 r. o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania" - przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

"W toku postępowania ustalono, iż podejrzany Zbigniew Ziobro, w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej, ukrywa się najprawdopodobniej na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej. Jego adres pobytu jest nieznany. W dniu 6 lutego 2026 r. prokurator wszczął poszukiwania podejrzanego listem gończym" - dodano w komunikacie.

