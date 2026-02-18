W skrócie Sąd Okręgowy w Warszawie ponowił Europejski Nakaz Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego.

Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski skomentowali decyzję sądu, uznając ją za bezprawną i motywowaną politycznie.

W mediach społecznościowych pojawiły się liczne komentarze polityków zarówno opozycji, jak i koalicji rządzącej, dotyczące sprawy ENA.

We wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie wydał europejski nakaz aresztowania (ENA) wobec posła PiS i byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego.

Jak wskazano w komunikacie, sędzia uwzględnił tym samym wniosek prokuratury, złożony po uchyleniu poprzedniego ENA wobec posła.

ENA wobec Marcina Romanowskiego. Zbigniew Ziobro komentuje

"To kolejny dowód na to, że w kierownictwie Sądu Okręgowego w Warszawie działa dziś zorganizowana grupa przestępcza, świadomie popełniająca czyny zabronione, zgodne z politycznymi oczekiwaniami premiera Donalda Tuska" - napisał w mediach społecznościowych Zbigniew Ziobro.

Były minister sprawiedliwości, sam objęty listem gończym i przebywający na Węgrzech, odniósł się w ten sposób do środowej decyzji sądu o ponowieniu Europejskiej Nakazu Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego.

Do sprawy odniósł się także sam oskarżony, zapowiadając podjęcie kroków prawnych w związku z decyzją warszawskiego sądu.

"Ponowny ENA na podstawie tych samych dowodów i okoliczności, w realiach jawnych represji politycznych i manipulacji składem orzekającym to oczywiste bezprawie i przestępstwo z art. 231" - stwierdził były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy.

Fala komentarzy po decyzji sądu. Chodzi o ENA wobec Romanowskiego

Wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania komentowali w mediach społecznościowych także politycy koalicji rządzącej.

"Sąd wydał Europejski Nakaz Aresztowania za Romanowskim. Został mu już tylko Balaton, Mińsk oraz Moskwa. Miejsca w sam raz dla niego" - ocenił Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej.

"Marzyła im się bezkarność, nic z tego, prędzej czy później polski wymiar sprawiedliwości dopadnie i Ziobrę i jego zastępcę" - napisał z kolei europoseł Krzysztof Brejza, swój wpis opatrując hasztagiem "Uczciwa Polska".

Na te słowa odpowiedział mec. Bartosz Lewandowski, obrońca polityków PiS. "'Uczciwa Polska', w której dokonuje się zmian osobowych w sądach na polecenie ministra sprawiedliwości, aby uzyskać oczekiwane rozstrzygnięcie, bo orzeczenie się nie podoba. Gratulacje" - stwierdził.

"Program 'Cela Plus' z europejskim certyfikatem jakości. Puk, puk, panie Romanowski - czas skończyć tułaczkę. Czeka przytulny kącik i pogoda… w kratkę" - napisałz kolei Tomasz Trela z Lewicy.

