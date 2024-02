Pigułka "dzień po". Arłukowicz: Tego nie słychać

- Tabletka "dzień po" to nie, bo mdłości i kobietę brzuch zaboli, ale lać kobietę pałami i psikać gazem to już tak! Pała, policjant, gaz to jak najbardziej, PiS to lubi - powiedział poseł, po czym prawa część sali rozpoczęła krzyki i buczenie. - Przestańcie ryczeć (...). Tego i tak w telewizji nie słychać - odparł lekarz.