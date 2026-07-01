W skrócie Blisko połowa respondentów w sondażu uważa, że zarobki lekarzy są za wysokie, a tylko nieco ponad 8 procent twierdzi, że są zbyt niskie.

Mężczyźni częściej niż kobiety oceniają wynagrodzenia lekarzy jako zbyt wysokie, natomiast najmłodsi ankietowani najczęściej wskazują, że dochody medyków są odpowiednie.

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"Jak, ocenia pan(-i) poziom wynagrodzeń lekarzy w Polsce?" - to pytanie, jakie usłyszeli badani w nowym sondażu CBOS zrealizowanym na zlecenie "DGP".

Jak wynika z opublikowanego raportu, 48,8 proc. osób wskazało, że są one za wysokie.

24,9 proc. ankietowanych stwierdziło, że są "raczej za wysokie", natomiast 24,1 proc. "zdecydowanie za wysokie".

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Zapytali o zarobki lekarzy. Odpowiedzi w sondażu nie pozostawiają wątpliwości

Zaledwie 8,4 proc. respondentów stwierdziło, że zarobki lekarzy są zbyt niskie. W tym przypadku na odpowiedź "zdecydowanie" postawiło 1,9 proc. osób, a "raczej" wybrało 6,5 proc.

23,9 proc. ankietowanych uznało, że wynagrodzenia otrzymywane przez lekarzy są "odpowiednie". 17,9 proc. stwierdziło, że "trudno powiedzieć", a 0,8 proc. odmówiło odpowiedzi.

Jak zauważa "DGP", zdecydowanie bardziej krytyczną opinię wobec dochodów medyków mają mężczyźni. Mowa o stosunku 54,9 proc. do 43,4 proc. wśród kobiet. Te dużo częściej uznają zarobki lekarzy za odpowiednie - 24,9 proc. przy 22,8 proc. takich odpowiedzi udzielanych przez mężczyzn.

Najwięcej osób, które wskazały, że lekarze zarabiają za dużo, to reprezentanci grupy wiekowej 35-44 lat. W przypadku tych najmłodszych (18-24 lat) najczęściej padała odpowiedź, że dochody medyków są odpowiednie (36,9 proc.).

Badanie przeprowadzone zostało metodą CATI w dniach 22-24 czerwca 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych Polaków.

Afera w sprawie zarobków Dawida Kacprzyka wywołała dyskusję o dochodach lekarzy

Sprawa funkcjonowania polskich szpitali wzbudziła szczególne zainteresowanie publiczne po ujawnieniu nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym.

Jak ustalił portal Zero, koordynator tamtejszego SOR-u, radny KO Dawid Kacprzyk - mimo braku specjalizacji - objął kierownicze stanowisko, na którym w 2025 roku zarobił 1,6 mln złotych.

W rozmowie z Rynkiem Zdrowia wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska zwróciła uwagę, że tak duże zarobki lekarza "są skandaliczne", choć przyznała, że nie są wyjątkiem w ochronie zdrowia.

Tymczasem minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała, że resort chce zlikwidować kominy płacowe. Minister powiedziała, że zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków za pomocą numeru PESEL (w czwartek nowelizację w tej sprawie poparł Senat) pomoże zweryfikować faktyczne zarobki w ochronie zdrowia. Zaznaczyła, że sytuacja, w której do ochrony zdrowia trafiają kolejne miliardy, a nie korzysta na tym pacjent, nie może mieć dłużej miejsca.





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