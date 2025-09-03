W skrócie W polskich szkołach wprowadzono nowy przedmiot - edukację zdrowotną, co wywołało szeroką debatę społeczną i polityczną.

Premier Donald Tusk odniósł się do kontrowersji, polecając posłom PiS kreskówkę "Było sobie życie" jako przykład pozytywnej edukacji.

Politycy PiS oraz episkopat wyrażają sprzeciw wobec nowego przedmiotu, apelując do rodziców o wypisywanie dzieci z zajęć.

W roku szkolnym 2025/2026 w programie nauczania pojawił się nowy, obecnie nieobowiązkowy, przedmiot - edukacja zdrowotna. Projekty rozporządzeń w sprawie podstawy programowej zostały podpisane przez minister edukacji narodowej Barbarę Nowacką jeszcze w marcu.

Od tamtej pory kwestia edukacji zdrowotnej w szkołach budzi spore emocje zarówno wśród polityków, jak i przedstawicieli Kościoła.

Edukacja zdrowotna. Donald Tusk wspomniał o kreskówce: Polecam posłom PiS

W środę głos w sprawie postanowił zabrać w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. "Lata temu oglądałem z dziećmi, a niedawno z wnuczkami, znaną francuską kreskówkę 'Było sobie życie'" - napisał.

Szef rządu w krótkim wpisie dodał także ironicznie: "Gorąco polecam posłom PiS".

Krytycznie do nowego przedmiotu w polskich szkołach odnosił się końcem sierpnia m.in. prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. - O tym mówią, że tam uczą szacunku do rodziny... Tam się demoralizuje młodzież, nie młodzież, tylko dzieci. Młodzież młodzieżą, ale to są po prostu zwykłe dzieci. To trzeba odróżniać, to nie są osoby, które zbliżają się do pełnoletności - mówił.

Jednocześnie Kaczyński ocenił podczas spotkania w Białymstoku, że na lekcjach edukacji zdrowotnej uczniom będą "mieszać w głowach". Wielu polityków z tego ugrupowania zwracało się do rodziców w mediach społecznościowych, aby wypisali swoje dzieci z nowego przedmiotu w szkole, na co mają czas do 25 września.

Tymczasem obawy co do nowego przedmiotu w szkołach ma także episkopat, który również zwraca się do opiekunów o wypisywanie dzieci z edukacji zdrowotnej.

Edukacja zdrowotna w szkołach. Politycy nie znali odpowiedzi na pytania prowadzących

We wtorek na antenie TVP Info, w związku z wejściem edukacji zdrowotnej do programu nauczania w szkołach, zaproszonych do programu polityków zapytano, czym różni się okres od owulacji.

- Nie wiem, nie pamiętam. Nie interesowałem się tym, przyznaję, nawet na biologii - odpowiedziałAndrzej Kosztowniak z PiS. Podobna była odpowiedź Marcina Karpińskiego z Nowej Lewicy, który stwierdził, że "nie będzie wchodził w te tematy".

Z kolei odpowiedź wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia brzmiała: - Nie będę z kolegami polemizował.

Temat edukacji zdrowotnej pojawił się także w programie "Debata Gozdyry" w Polsat News. Gośćmi byli Katarzyna Lubnauer oraz Andrzej Kosztowniak. Prowadząca Agnieszka Gozdyra zapytała polityka PiS, czy dowiedział się już, czym jest owulacja - w ten sposób nawiązała do jego wcześniejszego wystąpienia w TVP Info. Kosztowiak potwierdził, jednak kiedy dziennikarka zadała mu inne pytanie w temacie, polityk nie potrafił na nie odpowiedzieć.

"Debata polityczna". Edukacja zdrowotna. Kierzek-Koperska: W tym przedmiocie są istotne kwestie Polsat News Polityka