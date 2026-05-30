Emocje po decyzji Zełenskiego. "Postawa Nawrockiego prezentem dla Tuska"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w tym tygodniu, że nadał imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ". Jest to elitarna jednostka wchodząca w skład Sił Operacji Specjalnych (SSO) Sił Zbrojnych Ukrainy.

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że w związku z tym zaproponuje odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Spór o order dla Wołodymyra Zełenskiego. "Działanie symboliczne"

Sprawę komentowano w programie "Kalejdoskop Wydarzeń" w Polsat News.

- Czy premier nie zorientował się, że taka postawa prezydenta może być prezentem dla niego i warto byłoby się podłączyć - zastanawiała się Dorota Gawryluk.

- Zełenski robił to, żeby sobie poprawić notowania od bardzo prawicowo nastawionego elektoratu ukraińskiego - skomentował następnie Jan Wróbel. Według niego order nie powinien zostać odebrany Zełenskiemu.

- To działanie symboliczne, które nikomu nie pomoże. Powinniśmy natomiast zwołać jak najszybciej konferencję państw zatroskanych o to, czy Ukraina może wejść do Unii Europejskiej, bo z UPA nie wejdzie. I to jest moment, żeby to jasno bardzo powiedzieć, nie podważając polsko-ukraińskiego przymierza w sprawie walki z Rosją: Słuchajcie, czy my was kochamy, czy was nie kochamy, to nie wejdziecie do Unii Europejskiej.

Z kolei według Doroty Gawryluk polskie władze, "począwszy od prezydenta Andrzeja Dudy" popełniły "absolutnie grzech naiwności w relacjach z Ukrainą". - Grzech naiwności polegał na tym, że nam się wydawało, że jeśli wszystko damy Ukrainie na złotej tacy, to ta Ukraina będzie nam potem wdzięczna. Będziemy odbudowywać po wojnie ukraińskie miasta i fabryki. Dostaniemy w kwestiach historycznych wreszcie zadośćuczynienie związane z Wołyniem i innymi ciemnymi kartami. Wołodymyr Zełenski nie powinien dostać Orderu Orła Białego. To order za pogłębianie stosunków polsko-ukraińskich. Jakie stosunki polsko-ukraińskie pogłębił? - zastanawiała się dziennikarka.

Referendum w Krakowie. "Prawica już się kłóci"

W programie poruszono także temat niedawnego referendum w Krakowie, przegranego przez Aleksandra Miszalskiego.

Trwa dyskusja o tym, kto wystartuje w wyborach na prezydenta miasta.

- Prawica już się o to kłóci. Przemysław Czartek zaproponował, żeby to był wspólny kandydat z Konfederacją. Była to propozycja partii, PiS chciał w ten sposób przetestować Konfederację, sprawdzić, czy jest w stanie zawrzeć koalicję z PiS-em. Konfederacja mówi nie. Krzysztof Bosak, powiedział nie, dlatego, że za dużo ich z PiS-em dzieli - stwierdziła Dorota Gawryluk.

- Pomysł, żeby Konfederację włączyć był rzeczywiście szarżą, dlatego że wiadomo, że Konfederacja od wielu miesięcy stosuje strategię: pójdziemy samodzielnie do wyborów, bo jesteśmy tacy mocni. Konfederacja byłaby głupia, gdyby się dała włączyć w coś, co oznacza, że mentalnie związanym z PiS-em kandydat zostałby wybrany głosami Konfederacji - dodał Jan Wróbel.





