Emocje na linii Polska-Ukraina. Głos z rządu po wypowiedzi Budanowa

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Cieszą się po takich wypowiedziach na Kremlu - powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka, komentując słowa szefa biura prezydenta Ukrainy. Kyryło Budanow ostrzegł przed "niedojrzałymi krokami eskalacyjnymi" Polski wobec Kijowa. Szłapka zaapelował o wygaszenie napięć między sąsiadami.

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Adam Szłapka w garniturze z niebieskim krawatem oraz Kyryło Budanow w zielonej kurtce na tle flag UE i granatowej ściany.
Szłapka odpowiada Budanowowi. "Cieszą się na Kremlu"Maksym Marusenko / NurPhoto / AFP / Dawid WolskiEast News

W skrócie

  • Adam Szłapka skomentował wypowiedź Kyryła Budanowa dotyczącą eskalacyjnych działań Polski wobec Ukrainy, podkreślając, że takie sytuacje są wykorzystywane przez Rosję.
  • Szłapka zaapelował o unikanie wypowiedzi, które mogą pogarszać relacje polsko-ukraińskie, wskazując na konieczność utrzymania współpracy w obliczu rosyjskiej agresji.
  • Kyryło Budanow ocenił w wywiadzie, że relacje polsko-ukraińskie mogą wkrótce wejść w trudną fazę i ostrzegł przed możliwą eskalacją.
  • Kryzys pogłębiła decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych nazwy nawiązującej do UPA oraz odebranie Orderu Orła Białego.
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Rzecznik rządu został zapytany podczas konferencji prasowej o wywiad, którego szef biura prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow udzielił portalowi RBC-Ukraina. Szef biura Wołodymyra Zełenskiego stwierdził w nim, że Polska przygotowuje serię działań, które mogą doprowadzić do eskalacji stosunków z Kijowem.

- Jeśli chodzi o konkretne wypowiedzi polityków, to niestety zarówno po stronie ukraińskiej, wśród niektórych polityków, ale też po stronie polskiej, pojawiają się elementy i dyskusje, które eskalują napięcie pomiędzy Polską a Ukrainą - mówił Adam Szłapka.

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Jak zaznaczył, publiczne spory nie służą interesom żadnego z państw, a najważniejsze pozostaje utrzymanie współpracy w obliczu rosyjskiej agresji.

- Nie jest to dobre ani dla Polski, ani dla Ukrainy. Lepiej, żeby wypowiedzi, które są eskalujące, się nie pojawiały. Naszym zadaniem jako władz jest działanie w interesie Polski, a w interesie Polski jest to, żeby Rosja tej wojny nie wygrała - podkreślił polityk KO.

Szłapka przypomniał, że Polska od początku rosyjskiej inwazji wspiera Ukrainę, a pomoc Warszawy była wielokrotnie doceniana przez ukraińskie władze.

Ukraina. Kyryło Budanow ostrzegał przed "punktem wrzenia" w relacjach z Polską

Kyryło Budanow w rozmowie z RBC-Ukraina ocenił, że relacje polsko-ukraińskie mogą w najbliższym czasie wejść w trudną fazę. Według niego "punkt wrzenia" może zostać osiągnięty jeszcze w tym tygodniu.

Polska przygotowuje całą serię niedojrzałych kroków eskalacyjnych w relacjach z Ukrainą - stwierdził szef biura prezydenta Zełenskiego.

- Ukraina nie zaakceptuje ultimatum od nikogo na tym świecie. Ostatnim podmiotem, który próbował nam je postawić była Federacja Rosyjska, która, bez urazy dla Polski, jest trochę od niej silniejsza - powiedział.

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Współpracownik Zełenskiego zaznaczył jednocześnie, że nie ma potrzeby sprowadzania wzajemnych relacji do wymiany gróźb. Jego zdaniem eskalacja może prowadzić wyłącznie do pogłębienia kryzysu.

- Nikt nie będzie siedział w milczeniu. Eskalacja zawsze prowadzi albo do katastrofy, albo do deeskalacji. Mam nadzieję, że uda nam się ją złagodzić - podsumował.

Spór o UPA i Order Orła Białego. Tło kryzysu

Napięcia między Warszawą a Kijowem nasiliły się po decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z końca maja. Ukraiński przywódca nadał wówczas jednej z jednostek wojskowych nazwę "Bohaterów UPA".

Decyzja wywołała burzę w Polsce ze względu na historyczne kontrowersje związane z działalnością Ukraińskiej Powstańczej Armii i zbrodniami popełnionymi na ludności polskiej podczas II wojny światowej.

W reakcji na ten ruch prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Dzień później ukraiński przywódca odesłał odznaczenie do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

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