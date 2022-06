"Do prezydenta Andrzeja Dudy dzwonił przed chwilą Emmanuel Macron, by omówić wizytę liderów Francji, Niemiec, Włoch i Rumunii w Kijowie i starania na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do członkostwa w UE. Polska i Francja będą współdziałać na rzecz tego rozwiązania. Ważne!" - napisał Jakub Kumoch.

""Prezydent Andrzej Duda podziękował za poparcie przez Francję i Niemcy statusu kandydata dla Ukrainy i zapowiedział, że wraz z (prezydent Słowacji) Zuzaną Czaputovą, (prezydentem Litwy) Gitanasem Nausedą, (prezydentem Estonii) Alarem Karisem i (prezydentem Łotwy) Egilsem Levitsem będzie nadal przekonywał niezdecydowanych do tego odważnego, niezbędnego kroku. Ukraina to Europa!" - dodał.

Wizyta zachodnich przywódców w Kijowie

W czwartek prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, premier Włoch Mario Draghi i prezydent Rumunii Klaus Iohannis odwiedzili Kijów. Podczas wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim wyrazili poparcie dla nadania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej.

- Ukraina może na nas liczyć, sprawa bezpieczeństwa Europy rozstrzyga się teraz, na ukraińskiej ziemi - deklarował ponadto Macron w kontekście wojny z Rosją. - Ukraina sama zdecyduje o kontekście i formacie rozmów pokojowych, nigdy nie zażądamy od niej ustępstw w jej konflikcie z Rosją - dodał.