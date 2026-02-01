Spis treści: Waloryzacja emerytur 2026 - kiedy poznamy ostateczną kwotę? Prognozowana waloryzacja - o ile mogą wzrosnąć emerytury? O ile wzrośnie minimalna emerytura?

Zasady ustalania wysokości waloryzacji emerytur i rent regulują bezpośrednio przepisy art. 88 i 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Mechanizm ten opiera się na sumowaniu dwóch wartości: średniorocznego wskaźnika inflacji z roku poprzedniego oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Waloryzacja emerytur 2026 - kiedy poznamy ostateczną kwotę?

Wysokość marcowych podwyżek dla seniorów poznamy dopiero po 9 lutego 2026 roku. Wtedy też Główny Urząd Statystyczny powinien podać wartość realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za 2025 rok.

To właśnie na ten wskaźnik czekamy, aby poznać wartość waloryzacji. Znamy już drugie dane niezbędne do ustalenia ostatecznej kwoty, a jest to średnioroczny wskaźniki cen towarów i usług dla gospodarstw emeryckich, który wyniósł 104,2 (wzrost o 4,2 proc.). Podanie drugiego wskaźnika pozwoli na zatwierdzenie wysokości waloryzacji.

Procesem objęte zostaną wszystkie rodzaje emerytur, rent oraz dodatków wypłacanych przez systemy ubezpieczeń społecznych. Zwaloryzowane wypłaty trafią do świadczeniobiorców w cyklu marcowym.

Prognozowana waloryzacja - o ile mogą wzrosnąć emerytury?

Na podstawie publikacji pierwszego wskaźnika oraz aktualnych prognoz, szacuje się, że ostateczna waloryzacja świadczeń wyniesie około 5,08 proc. Jest to wartość wyższa od 4,88 proc., które pierwotnie założono w ustawie budżetowej.

Choć oficjalne potwierdzenie tej kwoty nastąpi dopiero po ogłoszeniu przez GUS realnego wzrostu płac, obecne dane pozwalają przewidywać korzystniejszy dla seniorów scenariusz.

Formalnym terminem waloryzacji emerytur i rent jest 1 marca 2026 roku. Ze względu na to, że data ta wypada w niedzielę, ZUS zrealizuje przelewy bankowe z wyprzedzeniem w piątek 27 lutego.

W przypadku osób odbierających pieniądze za pośrednictwem poczty, wypłaty będą realizowane zgodnie ze standardowym harmonogramem marcowym. Oficjalne decyzje potwierdzające nową wysokość świadczeń po waloryzacji będą doręczane przez ZUS w kwietniu.

O ile wzrośnie minimalna emerytura?

Na ostateczną wysokość waloryzacji musimy jeszcze poczekać, niemniej jednak, jeśli wyniesie ona szacunkowe 5,08 proc. to najniższa emerytura od marca 2026 roku wzrośnie z obecnych 1878,91 zł do kwoty 1974,36 zł brutto. W praktyce oznacza to, że osoby pobierające minimalne świadczenie otrzymają miesięcznie o 95,45 zł brutto więcej, co po odliczeniach daje kwotę niemal 87 zł na rękę.

Proces waloryzacji wpłynie także na wysokość świadczeń dodatkowych, takich jak trzynastka i czternastka. Trzynasta emerytura zostanie automatycznie podniesiona do poziomu nowej emerytury minimalnej. W przypadku czternastej emerytury ważne pozostaje kryterium dochodowe ustawione na poziomie 2900 zł brutto - osoby przekraczające ten próg muszą liczyć się z pomniejszeniem wypłaty.

Wprowadzenie zmian nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi działaniami ze strony świadczeniobiorców, ponieważ cały proces waloryzacji odbywa się automatycznie.

