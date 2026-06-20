Emerytury w górę. Przybywa seniorów ze świadczeniami powyżej 7 tys. zł

Agnieszka Kasprzyk

Agnieszka Kasprzyk

Liczba Polaków otrzymujących wysokie emerytury rośnie. Po ostatniej waloryzacji już setki tysięcy seniorów dostają ponad 7 tys. zł brutto miesięcznie. Coraz większa grupa przekracza też 10 czy nawet 15 tys. zł. Dane pokazują jednak, że na najwyższe świadczenia mogą liczyć głównie mężczyźni.

Emerytura, ZUS, pieniądze
Emerytury w górę. Przybywa seniorów ze świadczeniami powyżej 7 tys. złARKADIUSZ ZIOLEKEast News

Spis treści:

  1. Wysokich emerytur coraz więcej. Dane rosną w szybkim tempie
  2. Dlaczego rosną emerytury? Decyduje system i rynek pracy
  3. Emerytury. Mężczyźni częściej wśród najlepiej uposażonych

Po waloryzacji przeciętna emerytura wynosiła w kwietniu 4490,94 zł. To wzrost o 260 zł w porównaniu do wypłat z marca. Nie tylko waloryzacja winduje tę kwotę. Duży wpływ mają na nią najwyższe świadczenia wypłacane przez ZUS seniorom. Najniższe świadczenie to 1978,49 zł brutto.

Wysokich emerytur coraz więcej. Dane rosną w szybkim tempie

Rosnąca liczba wysokich świadczeń emerytalnych to wyraźny trend w danych ZUS. Jak wynika z analiz przywoływanych przez "Rzeczpospolitą", liczba emerytur przekraczających 7 tys. zł brutto wzrosła w ciągu roku z 622,7 tys. do 800,3 tys. osób. To przyrost o 177,6 tys., czyli blisko 30 proc.

Jeszcze bardziej widać tę tendencję w najwyższych przedziałach. Ponad 10 tys. zł otrzymuje już przeszło 180 tys. seniorów. Świadczenia powyżej 15 tys. zł trafiają do kilkunastu tysięcy osób.

To oznacza, że emerytura przekraczająca 7 tys. zł, jeszcze niedawno uznawana za wyjątkowo wysoką, przestaje być rzadkością. Dane ZUS dotyczą emerytur powszechnych, mundurowych, rolniczych, a także świadczeń przedemerytalnych i dodatków.

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Dlaczego rosną emerytury? Decyduje system i rynek pracy

Eksperci wskazują, że nie wzrost wysokości świadczeń to nie przypadek ani krótkotrwały efekt waloryzacji. Dużą rolę odgrywają tu zmiany systemowe i sytuacja gospodarcza.

- Źródeł wzrostu należy upatrywać przede wszystkim w czynnikach związanych z samym systemem emerytalnym oraz z rynkiem pracy. Choć większa skłonność do wydłużania aktywności zawodowej może mieć pewne znaczenie, dostępne dane nie wskazują, aby był to czynnik decydujący - mówi Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Ekspert podkreśla jednocześnie, że kluczowe znaczenie ma konstrukcja systemu emerytalnego. Wysokość świadczenia zależy bezpośrednio od sumy składek oraz ich waloryzacji. Rosnące wynagrodzenia w ostatnich latach przekładają się na wyższy kapitał emerytalny osób kończących aktywność zawodową. W efekcie kolejne roczniki emerytów startują z wyższego poziomu świadczeń niż ich poprzednicy.

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Dane pokazują jednak wyraźne różnice między płciami. Na wysokie świadczenia zdecydowanie częściej mogą liczyć mężczyźni.

Emeryturę przekraczającą 4 tys. zł brutto otrzymuje prawie 71 proc. panów, a ponad 50 proc. dostaje więcej niż 5 tys. zł. W przypadku kobiet sytuacja wygląda inaczej. Ponad 44 proc. emerytek pobiera świadczenie nieprzekraczające 3,2 tys. zł brutto. Blisko blisko dwie trzecie nie osiąga poziomu 4 tys. zł.

To efekt m.in. krótszej aktywności zawodowej, niższych wynagrodzeń oraz wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Wszystkie te czynniki przekładają się na mniejszy kapitał zgromadzonych składek.

Źródło: Rzeczpospolita

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