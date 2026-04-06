Jak tablice średniego dalszego trwania życia wpływają na emeryturę?

Podczas wyliczania wysokości emerytury Zakład Ubezpieczeń Społecznych bierze pod uwagę nie tylko kwotę zgromadzonych na koncie emerytalnym składek, ale również średnie dalsze trwanie życia seniora. Źródłem tego parametru są tablice ogłaszane corocznie przez Główny Urząd Statystyczny.

Obliczając kwotę świadczenia, dzieli się wspomniany kapitał emerytalny przez prognozowaną długość życia w miesiącach. W ten sposób uzyskuje się wysokość miesięcznej emerytury. Im dłuższe średnie dalsze trwanie życia, tym mniejsze świadczenie emerytalne.

GUS udostępnił nowe tablice. Wyliczone emerytury będą niższe niż przed rokiem

Jak wynika z tablic opublikowanych przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z 25 marca, średnie dalsze trwanie życia wzrosło rok do roku. Z jednej strony to dobra informacja, bowiem statystycznie nasze życie trwa dłużej. Z drugiej jednak, to złe wieści dla osób, które planują w tym roku przejść na emeryturę.

Jak już zostało wcześniej wspomniane - dłuższe prognozowane życie może wiązać się z uzyskaniem niższego świadczenia emerytalnego. Najlepiej zilustruje to przykład kobiety, która właśnie ukończyła 60 lat i ma zamiar przejść na emeryturę:

Według aktualnych tablic, średnie dalsze trwanie życia w jej przypadku to 268,9 miesięcy . Tymczasem w 2025 roku było to 266,4 miesięcy .

Przy założeniu zgromadzonego kapitału emerytalnego w wysokości 800 000 zł , jeśli podstawimy do wzoru ubiegłoroczną wartość z tablic ( 266,4 ), obliczona emerytura wyniesie około 3003 zł .

Jeśli natomiast użyjemy liczby miesięcy z opublikowanych w tym roku danych (268,9), to wówczas emerytura wyniesie około 2975 zł, czyli 28 zł mniej w skali miesiąca (336 zł mniej w skali roku).

Nowe tablice średniego dalszego trwania życia obejmą osoby, które przechodzą na emeryturę po 1 kwietnia 2026 roku. Warto wspomnieć również o tym, że zmiany nie dotyczą emerytów, którzy już pobierają swoje świadczenia.

