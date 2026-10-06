Spis treści: Waloryzacja emerytur w 2027 roku. Jest propozycja zmian Ile wyniesie emerytura, jeśli zmiany wejdą w życie? Czy marcowa waloryzacja 2027 będzie wyższa niż zapowiadano?

Propozycja rewolucji w waloryzacji emerytur i rent w 2027 roku zakłada przede wszystkim mocniejsze uwzględnienie realnego wzrostu wynagrodzeń przy wyliczaniu podwyżek. Aktualnie mechanizm przewiduje uwzględnienie inflacji oraz 20 proc. realnego wzrostu płac.

Waloryzacja emerytur w 2027 roku. Jest propozycja zmian

Według prognoz na przyszły rok dawałoby to waloryzację na poziomie około 3,96 proc. W rozmowie z "Faktem" Agnieszka Dziemianowicz-Bąk proponuje jednak, aby udział realnego wzrostu wynagrodzeń zwiększyć z 20 do 30 proc.

A w takim wariancie waloryzacja mogłaby wynieść około 4,29 proc.

Jest też druga, dalej idąca propozycja Lewicy. Zakłada ona ustawowy mechanizm, który automatycznie zwiększałby udział wzrostu płac w waloryzacji, jeżeli inflacja przekroczyłaby określony poziom.

Mógłby on wynosić na przykład 5 proc. Wówczas zamiast 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń można byłoby uwzględniać 30 proc., a nawet poziom 50 proc.

Ile wyniesie emerytura, jeśli zmiany wejdą w życie?

Przy takim wskaźniku minimalna emerytura, wynosząca obecnie 1978,49 zł brutto, wzrosłaby od marca 2027 r. do około 2063,37 zł brutto, czyli o niespełna 85 zł brutto. Jeśli nic się nie zmieni i rząd zostanie przy wariancie 3,96 proc. byłoby to około 2056,84 zł brutto.

Tak wygląda waloryzacja w przypadku emerytów, którzy otrzymują świadczenie w minimalnej wysokości. Jednak, jak wylicza dziennik, znacznie więcej zyskają ci seniorzy, którzy otrzymują wyższe emerytury. Część emerytów może zyskać:

emerytura 2000 zł - dodatkowo 78,03 zł;

emerytura 2500 zł - dodatkowo 91,16 zł;

emerytura 3000 zł - dodatkowo 110,14 zł;

emerytura 3500 zł - dodatkowo 129,11 zł;

emerytura 4000 zł - dodatkowo 148,09 zł;

emerytura 4500 zł - dodatkowo 167,06 zł;

emerytura 5000 zł - dodatkowo 186,04 zł.

Powyższe kwoty to stawki netto, jednak należy je traktować tylko jako szacunkowe wyliczenia.

Czy marcowa waloryzacja 2027 będzie wyższa niż zapowiadano?

Propozycja zwiększenia części płacowej waloryzacji z 20 do 30 proc. nie jest jeszcze przyjętą decyzją rządu. Jest na etapie propozycji i rozmów wewnątrz Rady Ministrów. Prace nad projektem budżetu na 2027 rok rząd rozpoczyna 6 października. Od ich wyników zależy to, czy emerytury będą wyższe.

Jednocześnie, a co warto zaznaczyć, wprowadzenie zmian nie wymagałoby nowelizacji ustawy. Do zastosowania 30 proc. stawki potrzebne byłyby przede wszystkim zgoda Rady Ministrów oraz zabezpieczenie dodatkowych pieniędzy w budżecie.

Na razie projekt budżetu państwa na 2027 r. został skonstruowany przy założeniu waloryzacji około 3,96 proc., a na podwyżki emerytur i rent przewidziano około 19 mld zł. Ewentualne zmiany mogą kosztować państwo kolejne miliardy.



