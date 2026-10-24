Spis treści: Waloryzacja 2027. Co oznacza wskaźnik 103,48 proc.? Minimalna emerytura wyższa o 68,85 zł brutto Ile wyniesie emerytura po waloryzacji? Kwoty brutto i netto Przeciętna emerytura ma przekroczyć 4700 zł Trzynasta i czternasta emerytura również mogą wzrosnąć Związki zawodowe chciały wyższej waloryzacji

Waloryzacja 2027. Co oznacza wskaźnik 103,48 proc.?

Wskaźnik waloryzacji 103,48 proc. oznacza podwyżkę świadczeń o 3,48 proc. Taki wariant rząd przedstawiał we wcześniejszych prognozach na 2027 r. Przy jego zastosowaniu każde 1000 zł emerytury brutto wzrosłoby o 34,80 zł.

Nie jest to jednak ostateczna wysokość podwyżki. W nowszych doniesieniach, opartych na informacji resortu rodziny, pojawił się wskaźnik 103,96 proc. Oznaczałby wzrost świadczeń o 3,96 proc. i minimalną emeryturę wynoszącą około 2056,84 zł brutto. Poniższe wyliczenia pokazują wcześniejszy wariant - 3,48 proc.

Przyjęcie przez rząd projektu budżetu 29 września nie zamknęło sprawy wysokości waloryzacji. Ostateczny wynik będzie można ustalić na początku 2027 r., po publikacji danych GUS dotyczących cen i wynagrodzeń za cały 2026 r.

Wiadomo natomiast, jak zostanie uwzględniony wzrost płac. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 lipca 2026 r. pozostawia zwiększenie wskaźnika na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. To ustawowe minimum, które dolicza się do części inflacyjnej.

Minimalna emerytura wyższa o 68,85 zł brutto

Najniższa emerytura wynosi obecnie 1978,49 zł brutto. Przy waloryzacji o 3,48 proc. wzrosłaby do 2047,34 zł brutto, a więc o 68,85 zł miesięcznie.

Na konto seniora trafiłaby niższa kwota, ponieważ od świadczenia potrącana jest składka zdrowotna. Przy obecnych zasadach rozliczania emerytur wypłata wzrosłaby z 1800,43 zł do 1863,08 zł netto. Miesięczna różnica wyniosłaby zatem 62,65 zł.

W ciągu pełnych 12 miesięcy dawałoby to 751,80 zł więcej. W samym 2027 r. podwyżka obowiązywałaby jednak od marca, czyli przez 10 miesięcy. W tym okresie dodatkowa suma wyniosłaby 626,50 zł, bez uwzględniania trzynastej i czternastej emerytury.

Ile wyniesie emerytura po waloryzacji? Kwoty brutto i netto

Podwyżka procentowa oznacza, że im wyższa emerytura, tym większy przyrost w złotówkach. Na przykład świadczenie wynoszące 3000 zł brutto wzrosłoby o 104,40 zł brutto. Po potrąceniach miesięczna wypłata zwiększyłaby się o około 82 zł.

Przy waloryzacji o 3,48 proc. poszczególne świadczenia wyglądałyby następująco:

2500 zł brutto → 2587 zł brutto - wypłata netto wzrosłaby z 2275 zł do około 2343,17 zł.

3000 zł brutto → 3104,40 zł brutto - z 2670 zł do około 2752 zł netto.

3500 zł brutto → 3621,80 zł brutto - z 3065 zł do około 3160,84 zł netto.

4000 zł brutto → 4139,20 zł brutto - z 3460 zł do około 3569,67 zł netto.

4500 zł brutto → 4656,60 zł brutto - z 3855 zł do około 3978,51 zł netto.

5000 zł brutto → 5174 zł brutto - z 4250 zł do około 4387,34 zł netto.

6000 zł brutto → 6208,80 zł brutto - z 5040 zł do około 5205,01 zł netto.

7000 zł brutto → 7243,60 zł brutto - z 5830 zł do około 6022,68 zł netto.

To szacunkowe wyliczenia przy założeniu utrzymania obecnych zasad: składki zdrowotnej w wysokości 9 proc. oraz zaliczki na PIT według stawki 12 proc., z miesięcznym pomniejszeniem podatku o 300 zł. Uwzględniają zaokrąglenie zaliczki podatkowej do pełnych złotych.

Przy takich założeniach od zwykłej miesięcznej emerytury do 2500 zł brutto nie jest pobierana zaliczka na PIT. Po przekroczeniu tego poziomu część podwyżki pomniejsza już podatek. Ostateczne rozliczenie zależy również od innych dochodów i indywidualnej sytuacji seniora.

Przeciętna emerytura ma przekroczyć 4700 zł

Prognozy przedstawiane przy okazji prac budżetowych zakładają wzrost przeciętnej emerytury z 4468 zł brutto w 2026 r. do 4707 zł brutto w 2027 r.

Rok później średnie świadczenie miałoby wynieść 4963 zł brutto, a w 2029 r. przekroczyć 5 tys. zł i sięgnąć 5219 zł brutto.

Trzynasta i czternasta emerytura również mogą wzrosnąć

Wzrost najniższej emerytury wpływa także na dodatkowe świadczenia. Trzynastka jest równa minimalnej emeryturze, dlatego przy wariancie waloryzacji o 3,48 proc. wyniosłaby 2047,34 zł brutto. Tyle samo wynosiłaby podstawowa pełna kwota czternastki, o ile nie zostałaby ustalona wyższa.

Przy utrzymaniu obecnych zasad pełna czternastka przysługiwałaby osobom, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto.

Powyżej tego progu działa zasada "złotówka za złotówkę": każde 100 zł ponad limit zmniejsza dodatkową wypłatę o 100 zł. Świadczenie nie jest wypłacane, jeśli po pomniejszeniu wynosi mniej niż 50 zł.

Związki zawodowe chciały wyższej waloryzacji

W negocjacjach dotyczących podwyżek OPZZ, NSZZ "Solidarność" i Forum Związków Zawodowych proponowały korzystniejsze zasady dla seniorów. Chciały, aby część inflacyjną zwiększać o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, zamiast 20 proc. Rząd pozostał przy ustawowym minimum.

Na ostateczny wskaźnik trzeba jeszcze poczekać, ale emeryci nie muszą składać wniosku o samą waloryzację. ZUS i KRUS przeprowadzają ją z urzędu, zgodnie z zasadami właściwymi dla wypłacanych świadczeń.



