Do określenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent bierze się pod uwagę średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym powiększony o minimum 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym samym okresie.

To właśnie zwiększenie wspomnianego wskaźnika uwzględniającego realny wzrost przeciętnych płac jest kwestią negocjacji przeprowadzanych corocznie przez Radę Dialogu Społecznego, w której skład wchodzi strona rządowa, strona pracowników (reprezentowana przez związki zawodowe) oraz strona pracodawców.

W przypadku braku osiągnięcia porozumienia w ramach Rady Dialogu Społecznego, Rada Ministrów w drodze rozporządzenia ma obowiązek określić w terminie 21 dni od dnia zakończenia negocjacji wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent.

Tak też się stało w tym roku - wspólne stanowisko w trakcie negocjacji RDS nie zostało osiągnięte. Jak czytamy na stronie rządowej, projekt niezbędnego rozporządzenia został przyjęty przez rząd 28 lipca 2026 roku w trybie obiegowym.

Rozmowy zakończyły się brakiem porozumienia. Rząd nie zgodził się na propozycję

Główną przyczyną braku porozumienia w ramach przeprowadzonych w czerwcu i lipcu rozmów okazały się różnice w podejściu do zmian zwiększenia wskaźnika waloryzacji.

Rząd optował za pozostawieniem wspomnianego parametru na poziomie ustawowego minimum, czyli 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Propozycja została poparta przez Pracodawców RP.

Tymczasem strona pracowników opowiedziała się za zwiększeniem wspomnianego wskaźnika ponad określone w aktualnych regulacjach minimum. Zaproponowano podniesienie go do poziomu minimum 50 proc. realnego wzrostu płac.

Rząd nie zgodził się na tę propozycję, zwracając uwagę na ograniczenia fiskalne oraz konieczność utrzymania dyscypliny budżetowej.

Waloryzacja emerytur 2027. Ile wyniesie minimalna brutto i netto?

Ostatecznych kwot waloryzacji jeszcze nie znamy. Poznamy je w lutym 2027. Z prognoz wynika jednak, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2027 roku wyniesie 3,96 proc.

W praktyce oznacza to, że minimalna emerytura wzrośnie z obecnych 1978,49 zł brutto (1800,43 zł netto) do 2056,84 zł brutto, czyli 1871,72 zł netto ("na rękę").

To wzrost o 78,35 zł brutto (71,29 zł netto) miesięcznie.



