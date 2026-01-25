"Emerytura Nawrockiego" pod ostrzałem. Eksperci wytykają pułapki
Propozycja prezydenta Karola Nawrockiego, by wprowadzić kwotową waloryzację emerytur, miała dać oddech najsłabszym finansowo seniorom. Szybko jednak stała się przedmiotem krytycznych analiz prawników sejmowych, ekonomistów i instytucji opiniujących projekt ustawy.
Spis treści:
- Emerytura Nawrockiego. Prezydent proponuje trwałą zmianę
- Spłaszczanie emerytur? Eksperci biją na alarm
Zgodnie z obowiązującymi przepisami waloryzacja emerytur następuje 1 marca każdego roku i opiera się na ustawowym wzorze, który łączy inflację z częścią realnego wzrostu płac.
W przypadku 2026 roku rząd utrzymał minimalny udział wzrostu wynagrodzeń na poziomie 20 procent jego realnej wartości, co formalnie potwierdzono w rozporządzeniu z 2025 roku.
Z kolei w ustawie budżetowej zapisano, że przełoży się to na waloryzację rzędu 4,88 procent. Wiele środowisk zwróciło uwagę, że to jedna z najsłabszych podwyżek od kilku lat.
Emerytura Nawrockiego. Prezydent proponuje trwałą zmianę
Na tym tle pojawił się prezydencki projekt "Godna emerytura", który nie likwiduje waloryzacji procentowej, ale uzupełnia ją o element kwotowy.
Zgodnie z propozycją, jeśli marcowa podwyżka wyliczona według procentowego wskaźnika byłaby niższa od ustalonego minimum, emerytura miałaby zostać podniesiona do poziomu gwarantowanego, w 2026 roku co najmniej o 150 zł brutto.
Ta kwota miałaby w kolejnych latach rosnąć wraz z tym samym wskaźnikiem, który służy do zwykłej waloryzacji, a jej wysokość ogłaszałby prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Harmonogram proponowanych zmian jest dopasowany do kalendarza ZUS, bo wejście w życie nowych przepisów zapowiedziano na 1 marca 2026 roku, dokładnie na dzień corocznego przeliczenia świadczeń. Projekt ustawy trafił do Sejmu jesienią 2025 roku jako druk nr 1956 i od tamtej pory jest przedmiotem analiz, opinii i ocen skutków regulacji.
Spłaszczanie emerytur? Eksperci biją na alarm
W trakcie prac legislacyjnych swoje stanowiska przedstawiły m.in. Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu, prawnicy z komisji oraz instytucje uczestniczące w konsultacjach, takie jak ZUS i centrale związkowe.
W opiniach pojawia się zarzut, że kwotowa waloryzacja może prowadzić do stopniowego spłaszczania świadczeń. Autorzy wskazują, że regularne podnoszenie najniższych emerytur o sztywną kwotę będzie zmniejszać różnice między świadczeniami.
W efekcie słabnie związek między wysokością emerytury a sumą zapłaconych składek i długością pracy, czyli podstawą systemu ubezpieczeniowego. Pojawia się też obawa, że w dłuższym czasie niskie świadczenia zaczną przypominać model emerytury obywatelskiej, gdzie liczy się samo uprawnienie, a nie realny wkład do systemu.
Z tej samej krytyki wynika drugi wątek dotyczący rynku pracy. W ocenach pojawia się też teza, że gwarantowane minimum może zmniejszać sens wydłużania aktywności zawodowej tuż przed przejściem na emeryturę, skoro część osób i tak zostanie objęta kwotową podwyżką.
Podobnie oceniane jest ryzyko słabszej motywacji do wykazywania pełnych dochodów, bo przyszłe świadczenie w mniejszym stopniu zależałoby od wysokości składek.
Do argumentów merytorycznych dochodzi jeszcze bariera polityczna. W Sejmie obóz kojarzony z prezydentem nie ma obecnie większości, a część ugrupowań już na etapie opiniowania sygnalizuje dystans wobec nowego sposobu waloryzacji. Oznacza to, że szybkie uchwalenie projektu w niezmienionej formie będzie stanowiło wyzwanie.