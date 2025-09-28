Spis treści: Emerytura nauczycielska po 40 latach pracy Wyższe odprawy dla nauczycieli od 1 stycznia 2026 roku

W 2024 roku emerytowani nauczyciele mogli liczyć na wzrost świadczeń o wskaźnik waloryzacji wynoszący 12,12 proc. Pomimo zaobserwowanych wzrostów na obecną chwilę średnia emerytura nauczyciela wynosi ok. około 3548,14 zł brutto.

Emerytura nauczycielska po 40 latach pracy

W przypadku emerytur nauczycielskich obowiązuje taka sama zasada jak w przypadku innych świadczeń emerytalnych wypłacanych przez ZUS. Im więcej lat pracy, tym senior może liczyć na wyższą emeryturę, ponieważ jego kapitał rośnie wraz z odkładanym składkami i kolejnymi waloryzacjami. W przypadku nauczycieli jej wysokość jest jednak mocno zależna od płacy zasadniczej ustalanej przez państwo.

Z danych opublikowanych przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego wynika, że średnia emerytura nauczycielska nie przekracza płacy minimalnej wynoszącej obecnie 4666 zł brutto. Pedagodzy mogą liczyć na emeryturę w okolicach 3548,14 zł brutto.

Na wyższe świadczenia mogą liczyć nauczyciele o dłuższym stażu zawodowym. Po przepracowanych 40 latach pedagog otrzyma ok. 3550 zł netto miesięcznie. Co ciekawe z informacji podanych przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego wynika, że po 41 latach pracy emerytura może wzrosnąć prawie o 1000 złotych netto.

Warto zaznaczyć, że dane statystyczne czy informacje od pojedynczych emerytów trudno przełożyć na rzeczywistość. Pensja nauczycielska jest zależna nie tylko od płacy zasadniczej, ale także od wielu innych czynników w tym m.in. otrzymywanych dodatków.

Wyższe odprawy dla nauczycieli od 1 stycznia 2026 roku

To, na co na pewno mogą liczyć nauczyciele od stycznie 2026 roku, są wyższe odprawy, które również rosną wraz ze stażem pracy. Według nowelizacji Kraty Nauczyciela pedagodzy odchodzący na emeryturę w styczniu 2026 roku mogą liczyć na

dwumiesięczną pensję po 10 latach pracy,

trzymiesięczną po 15 latach,

półroczną po 20 przepracowanych latach.

Dodatkowo nauczyciele, którzy przepracowali 40 lat w szkole, mogą liczyć na jednorazową nagrodę jubileuszową wynoszącą 300 proc. miesięcznego wynagrodzenia, a rekordziści z 45-letnim stażem otrzymają nagrodę w wysokości 400 proc. miesięcznej pensji. Za krótszy staż pracy również przewidziane są nagrody.

