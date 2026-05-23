Emerytura bez lat pracy jest możliwa. Na seniora czyha jednak haczyk

Spis treści: Emerytura bez lat pracy. ZUS i tak musi wypłacić świadczenie Ile pieniędzy otrzyma emeryt bez pełnego stażu? Jestem w wieku emerytalnym, mam groszowe świadczenie. Co wtedy?

W polskim systemie ubezpieczeń społecznych samo osiągnięcie wieku emerytalnego wystarcza do uzyskania prawa do świadczenia z ZUS. Obowiązujące dziś zasady różnią się od dawnych przepisów, w których najważniejszy był wieloletni staż pracy.

Po reformie emerytalnej wprowadzonej od 1999 roku podstawą obliczania emerytury stał się przede wszystkim kapitał zgromadzony na indywidualnym koncie ubezpieczonego. Dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku kluczowe znaczenie ma więc nie tylko długość zatrudnienia, ale przede wszystkim wysokość odprowadzonych składek oraz osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).

Emerytura bez lat pracy. ZUS i tak musi wypłacić świadczenie

Nawet bardzo krótki okres legalnego zatrudnienia może otworzyć drogę do comiesięcznych wypłat z ZUS. Wystarczy, że od wynagrodzenia została odprowadzona składka emerytalna.

Mechanizm jest stosunkowo prosty: zgromadzony kapitał dzielony jest przez średnie dalsze trwanie życia publikowane przez GUS. Z tego powodu osoba, która pracowała tylko przez kilka tygodni albo miesięcy, nadal może otrzymać decyzję o przyznaniu emerytury, choć jej wysokość będzie niewielka.

To właśnie ten mechanizm odpowiada za tak zwane groszowe emerytury, o których regularnie informuje ZUS. Jeżeli na koncie emerytalnym znalazły się składki odpowiadające jedynie krótkiej pracy lub niewielkim zarobkom, wyliczone świadczenie może wynosić kilka złotych, a czasem nawet kilkadziesiąt groszy miesięcznie.

Warto jednak odróżnić taką sytuację od przypadku osoby, która nigdy nie była objęta ubezpieczeniem i nie miała odprowadzonych składek. Brak jakiejkolwiek składki oznacza bowiem brak podstaw do wyliczenia zwykłej emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Ile pieniędzy otrzyma emeryt bez pełnego stażu?

Od 1 marca 2026 roku najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto, ale ta kwota nie jest gwarantowana każdej osobie pobierającej świadczenie z ZUS. Samo osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza jeszcze prawa do minimalnej emerytury, ponieważ ZUS wylicza świadczenie na podstawie zgromadzonego kapitału.

Podwyższenie emerytury do ustawowego minimum możliwe jest dopiero po spełnieniu dodatkowych warunków określonych w art. 87 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Kobieta musi posiadać co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych oraz ukończyć 60 lat, natomiast mężczyzna powinien mieć minimum 25 lat stażu i ukończone 65 lat. Dopiero wtedy państwo dopłaca różnicę pomiędzy wyliczoną emeryturą a kwotą minimalnego świadczenia.

W niektórych przypadkach do wymaganego stażu można doliczyć także okresy ubezpieczenia wypracowane w innych państwach Unii Europejskiej lub krajach objętych odpowiednimi umowami międzynarodowymi. Osobnym rozwiązaniem pozostaje również świadczenie Mama 4+, które pozwala uzyskać wypłatę na poziomie minimalnej emerytury osobom wychowującym co najmniej czworo dzieci.

Jestem w wieku emerytalnym, mam groszowe świadczenie. Co wtedy?

W przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny, ale ich świadczenie pozostaje na bardzo niskim poziomie, a nie są dodatkowo w stanie wykazać odpowiedniego stażu pracy do osiągnięcia minimalnej emerytury, istnieją inne rozwiązania.

Zasiłek stały z tytułu wieku - jako osoba w wieku emerytalnym masz prawo do zasiłku stałego. Pozostaje jedynie wykazać, że nie przekracza się progu dochodowego.

O takie świadczenie należy wnioskować w MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) lub GOPS - gminny odpowiednik.





Klimczak do rzecznika PiS-u: Więcej spokoju i więcej troski o swojego szefa Polsat News Polsat News