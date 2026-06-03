Spis treści: Czerwcowa waloryzacja kapitału. ZUS wydał komunikat W jaki sposób kapitał na koncie emerytalnym wpływa na świadczenie?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował komunikat związany z waloryzacją kapitału na kontach osób ubezpieczonych. Jej wysokość jest uzależniona od inflacji oraz wzrostu przypisu składek emerytalnych w poprzednim roku. Jak podkreślono w komunikacie, wskaźnik waloryzacji nie może być ujemny.

Czerwcowa waloryzacja kapitału. ZUS wydał komunikat

Jak czytamy, w przypadku kont emerytalnych wskaźnik waloryzacji wyniósł 109,81 proc. Wartość ta dotyczy również kapitału początkowego osób, które pracowały przed 1999 rokiem.

Przykładowo, jeśli ktoś zgromadził na koncie ZUS 400 tys. zł, to po waloryzacji kapitał ten wzrośnie o 9,81 proc., czyli ponad 39 tys. zł.

Z komunikatu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że kapitał na subkontach wzrośnie jeszcze bardziej. Trafiają na nie środki przeniesione z otwartych funduszy emerytalnych oraz część składek emerytalnych odprowadzanych od maja 2011 roku.

W przypadku subkont wskaźnik waloryzacji wyniesie 110,61 proc. - kwoty na subkontach wzrosną zatem o 10,61 proc. Zgodnie z informacjami podanymi w komunikacie, w przypadku subkont wskaźnik zależy od "przeciętnego wzrostu nominalnego produktu krajowego brutto (PKB) w ostatnich pięciu latach poprzedzających termin waloryzacji".

W jaki sposób kapitał na koncie emerytalnym wpływa na świadczenie?

Waloryzacja kapitału to dobra wiadomość dla osób, które dopiero planują zakończenie aktywności zawodowej i przejście na emeryturę. Od zgromadzonych na koncie ubezpieczonego składek w głównej mierze zależy wysokość świadczenia emerytalnego.

Najprościej rzecz ujmując - podczas wyliczania emerytury dzieli się zgromadzony kapitał emerytalny przez średnie dalsze trwania życia wyrażone w miesiącach. W ten sposób Zakład Ubezpieczeń Społecznych określa wysokość wypłacanego co miesiąc świadczenia emerytalnego. Wobec tego - im większy kapitał zgromadzony na koncie emerytalnym, tym wyższa emerytura.

"Dopisywane kwoty mają ogromne znaczenie dla osób, które mają przed sobą jeszcze wiele lat pracy. Zysk z waloryzacji na przestrzeni lat ma charakter wykładniczy. Dzieje się tak, ponieważ kolejne waloryzacje kumulują się i działa tu zasada procentu składanego" - czytamy na stronie ZUS-u. Aktualną informację o stanie konta ubezpieczonego można znaleźć na platformie PUE ZUS.





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