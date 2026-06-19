Spis treści: 1600 plus dla seniorów? "Nagroda" za wychowanie dzieci Emeryci zasypują ZUS pytaniami. Co z programem 1600 plus dla seniorów? Co z programem 1600 plus? Koszty programu zbyt wysokie Finansowe wsparcie seniorów w 2026 roku. Co można dostać?

1600 plus dla seniorów? "Nagroda" za wychowanie dzieci

Program 1600 plus dla seniorów to wsparcie, które zostało zaproponowane w petycji. Ta trafiła na biurka parlamentarzystów, a jej główne założenie to dodatkowe 1600 zł wsparcia dla małżeństw pod warunkiem wychowania minimum dwojga dzieci. W praktyce jednak 1600 zł miałoby być dzielone równo między małżonkami, czyli dla jednego z nich trafiałoby 800 zł.

Program 1600 plus dla seniorów w założeniu miałby być nagrodą za trud włożony w wychowanie nowego pokolenia podatników. Dlatego też zakłada jeszcze jedno kluczowe kryterium jego przyznania. Dorosłe dzieci takich seniorów muszą legalnie pracować i odprowadzać podatki w Polsce. Poza tym pomysłodawcy w petycji nie zawierają innych, dodatkowych warunków. Projekt miał być formą podziękowania i wyrazem międzypokoleniowej solidarności.

Emeryci zasypują ZUS pytaniami. Co z programem 1600 plus dla seniorów?

Na ten moment możemy potwierdzić, że - przynajmniej na razie - 1600 plus dla seniorów nie wejdzie w życie. Jeszcze w maju Sejmowa Komisja do Spraw Petycji zdecydowała o tym, aby pozostawić petycję bez rozpatrzenia. W praktyce oznacza to, że nie zapadła żadna decyzja merytoryczna. Pomysł 1600 plus dla seniora nie został ani przyjęty, ani formalnie odrzucony, tylko "zamrożony" lub odłożony na później.

Co ważne z perspektywy seniora, ZUS nie przyjmuje wniosków w sprawie 1600 plus dla seniora. Tymczasem pojawiają się doniesienia o tym, że seniorzy dzwonią do pracowników ZUS-u lub pojawiają się w placówkach z pytaniem o nowe finansowe wsparcie. Takowego nie ma, a nieporozumienie może wynikać także z flagowego programu rządu dla młodych rodziców, który nosi nazwę również 1600 plus. W tej sprawie posłowie skierowali dezyderat do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i czekają na analizę budżetową resortu. Niemniej jednak w systemie nie obowiązuje 1600 plus dla seniorów i nie warto zasypywać ZUS-u pytaniami w tej sprawie.

Co z programem 1600 plus? Koszty programu zbyt wysokie

Jedną z głównych przyczyn, dla których postanowiono "zamrozić" petycję w sprawie 1600 plus dla seniorów są ogromne koszty. Być może autorzy petycji nie zdają sobie sprawy, że w obecnym systemie takie wsparcie kosztowałoby podatników nawet 43 miliardy zł rocznie. To ogromne obciążenie dla budżetu. Kwota ta przewyższa bowiem łączne wydatki na wypłatę trzynastej i czternastej emerytur w całym kraju.

Nawet jeśli międzypokoleniowa solidarność dla niektórych wydaje się sprawiedliwym pomysłem, to wydaje się, że w najbliższym czasie pomysł nie będzie mógł się urzeczywistnić.

Warto jeszcze uważać na oszustwa, a o których donosi "Gazet Prawna". Okazuje się bowiem, że w Internecie i mediach społecznościowych pojawiają się fałszywe linki prowadzące do rzekomych formularzy ZUS, które mają gwarantować szybką wypłatę 1600 plus. Kliknięcie w link może skończyć się wyłudzeniem pieniędzy.

Finansowe wsparcie seniorów w 2026 roku. Co można dostać?

Skoro 1600 plus dla seniorów to odległa perspektywa, warto skupić się na obowiązujących formach wsparcia. Przede wszystkim emeryci mogą liczyć na wypłatę trzynastej i czternastej emerytury. Popularna "trzynastka" została już wypłacona w wysokości minimalnej emerytury w 2026 roku. Jesienią planowana jest wypłata "czternastki". Trzeba pamiętać o dochodowym wynoszącym 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty świadczenie jest pomniejszane, zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

W polskim systemie obowiązuje także świadczenie honorowe. To wypłacane jest automatycznie z urzędu po ukończeniu 100. roku życia. Długie życie opłaca się z finansowego punktu widzenia, ponieważ wynosi obecnie 6938,92 zł brutto miesięcznie.

Na horyzoncie pojawia się także nowe wsparcie, a mianowicie bon senioralny. Nowe rozwiązanie ma pomóc rodzinom w organizacji opieki nad starszymi osobami i odciążyć bliskich, którzy dziś często sami zajmują się seniorami. Program ma być skierowany do osób po 65. roku życia. Bon senioralny nie będzie dodatkowym świadczeniem przekazywanym seniorom na konto. Wsparcie będzie realizowane przez gminę, która sfinansuje konkretne usługi.

Należy pamiętać także o tak zwanym "500 plus dla seniora". Jego oficjalna nazwa to świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych. Jest to comiesięczny dodatek w wysokości do 500 zł dla osób, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Senior otrzyma pełne 500 zł, jeśli suma brutto świadczeń nie przekracza 2187,67 zł.





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