Spis treści: Minimalna emerytura w 2027 roku. Kwota 2 tys. zł zostanie przekroczona Waloryzacja mocno wyhamuje. Z czego wynika jedna z najniższych podwyżek od lat? Kiedy poznamy ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2027 roku? Ile wyniesie emerytura po waloryzacji? Wyliczenia dla poszczególnych kwot

W ostatnich latach podwyżki emerytur były dość spore, jednak w 2027 wskaźnik waloryzacji będzie prawdopodobnie najniższy od 8 lat. Ile wyniesie? Jakie są prognozy?

Minimalna emerytura w 2027 roku. Kwota 2 tys. zł zostanie przekroczona

Po marcowej waloryzacji obecnie minimalna emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. Jeśli prognozowany wskaźnik waloryzacji pozostanie na poziomie 3,48 proc. (obecne szacunki), to emerytura wzrośnie do poziomu 2047,34 zł brutto.

Tym samym miesięcznie seniorzy zyskają 68,85 zł brutto. W skali roku będzie to 826,20 zł brutto. To pierwszy raz od dawna, kiedy miesięczna podwyżka będzie sporo niższa niż 100 zł brutto. Przypomnijmy, że w 2026 roku było to 99,58 zł, a w 2025 roku 97,95 zł brutto.

Mimo iż kwota najniższej emerytury przekroczy barierę 2 tys. zł, to sama podwyżka będzie wyraźnie niższa niż w latach ubiegłych. Co ważne, waloryzacja obejmie również wszystkie dodatkowe świadczenia, w tym popularny dodatek pielęgnacyjny oraz inne dodatki roczne.

Waloryzacja mocno wyhamuje. Z czego wynika jedna z najniższych podwyżek od lat?

Głównym powodem niższej waloryzacji będzie spadek wskaźnika inflacji. Jeszcze kilka lat temu, kiedy przekraczała ona 15 proc., to świadczenia emerytalne rosły wraz z nią.

Obecnie inflacja wyraźnie spada, a wzrost wynagrodzeń za pracę wyhamowuje. Z kolei te dwie zmienne mają największy wpływ na to, jak będzie kształtować się wskaźnik waloryzacji emerytur w przyszłym roku.

Przy czym, jak wskazują liczni eksperci, niższy wzrost świadczenia nie musi oznaczać pogorszenia sytuacji finansowej emerytów. Obecnie nie mierzymy się z lawinowo rosnącymi cenami. Wręcz przeciwnie - ceny w gospodarce są stabilne, więc brak znaczącej podwyżki nie powinien spowodować sytuacji, w której dany senior będzie mógł nabyć mniej za emeryturę.

Kiedy poznamy ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2027 roku?

Obecny wskaźnik to jedynie prognoza, ostateczny wynik poznamy dopiero na początku 2027 roku. Wtedy też Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje oficjalne dane dotyczące wzrostu wynagrodzeń za rok poprzedni oraz inflacji.

Waloryzacja świadczeń zostanie standardowo przeprowadzona 1 marca 2027 roku. Procedura jest w pełni automatyczna i nie wymaga od świadczeniobiorców podejmowania żadnych kroków.

Ile wyniesie emerytura po waloryzacji? Wyliczenia dla poszczególnych kwot

Jeśli prognozowany wskaźnik waloryzacji na poziomie 3,48 proc. faktycznie się potwierdzi, od marca 2027 roku emerytury wzrosną do następujących kwot:

1978,49 zł brutto - po waloryzacji 2047,34 zł brutto (wzrost o 68,85 zł);

2100 zł brutto - po waloryzacji 2173,08 zł brutto (wzrost o 73,08 zł);

2300 zł brutto - po waloryzacji 2380,04 zł brutto (wzrost o 80,04 zł);

2500 zł brutto - po waloryzacji 2587,00 zł brutto (wzrost o 87,00 zł);

2800 zł brutto - po waloryzacji 2897,44 zł brutto (wzrost o 97,44 zł);

3000 zł brutto - po waloryzacji 3104,40 zł brutto (wzrost o 104,40 zł);

3300 zł brutto - po waloryzacji 3414,84 zł brutto (wzrost o 114,84 zł);

3500 zł brutto - po waloryzacji 3621,80 zł brutto (wzrost o 121,80 zł);

3800 zł brutto - po waloryzacji 3932,24 zł brutto (wzrost o 132,24 zł);

4000 zł brutto - po waloryzacji 4139,20 zł brutto (wzrost o 139,20 zł);

4500 zł brutto - po waloryzacji 4656,60 zł brutto (wzrost o 156,60 zł);

5000 zł brutto - po waloryzacji 5174,00 zł brutto (wzrost o 174,00 zł);

6000 zł brutto - po waloryzacji 6208,80 zł brutto (wzrost o 208,80 zł).

Wszystkie podane kwoty są wartościami brutto. Ostateczna kwota "na rękę" zależy od indywidualnych odliczeń podatkowych oraz składki zdrowotnej.



