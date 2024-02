Elżbieta Witek zeznaje przed komisją śledczą do spraw wyjaśnienia wyborów korespondencyjnych. To do tej pory najważniejsza polityk PiS wezwana przed oblicze tego nadzwyczajnego gremium. - Nie miałam nic wspólnego z organizacją wyborów poza procesem legislacyjnym - powiedziała była marszałek Sejmu.