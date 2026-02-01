W skrócie Prognozy IMGW potwierdziły ekstremalne spadki temperatur w północnej i północno-wschodniej Polsce, z rekordem -25 stopni w Kwidzynie.

Ostrzeżenia przed silnym mrozem obejmują niemal całą Polskę z wyjątkiem czterech województw zachodnich, a najniższe temperatury mają utrzymać się do środy.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz MSWiA zwróciły się do wojewodów o zapewnienie pomocy osobom w kryzysie bezdomności i wymagającym wsparcia podczas fali mrozów.

Prognozy pogody i ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdziły się. W niedzielę rano termometry w północnej i północno-wschodniej Polsce osiągnęły ekstremalnie niskie wartości.

O godz. 7 rano najchłodniej było w Kwidzynie (woj. pomorskie), gdzie zarejestrowano temperaturę -25 stopni Celsjusza.

Pogoda. Syberyjski mróz opanował Polskę. Gdzie było najzimniej?

Niskie wskazania termometrów, przekraczające lokalnie -20 stopni, odnotowano również na Warmii i Mazurach, Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie.

W związku z utrzymującym się mrozem w Gdańsku doszło do niespotykanego zjawiska - zamarzła rzeka Motława. W sobotę po tafli lodu spacerowali mieszkańcy miasta, część z nich założyła łyżwy.

Gdańsk. Rzeka Motława skuta lodem. To efekt utrzymującego się przenikliwego mrozu Lukasz Dejnarowicz Agencja FORUM

W niedzielę rano niemal w całym kraju panował siarczysty mróz, a temperatura spadła poniżej -10 stopni. Najcieplej było na Helu, gdzie odnotowano -7,5 stopni.

Najnowsze alerty IMGW przed silnym mrozem dotyczą prawie całej Polski z wyłączeniem czterech województw na zachodzie kraju. Chodzi o woj. zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie i opolskie.

Mróz utrzyma się przez kilka dni. IMGW ostrzega

Najtrudniejsza, jeśli chodzi o temperatury, będzie najbliższa noc. "Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy początkowo około -15 stopni, a później od -18 stopni do -25 stopni" - podał w komunikacie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W dzień temperatura będzie oscylować od -12 do -8 stopni.

Odczuwalna temperatura może być jednak jeszcze niższa ze względu na wiatr. Jego średnia prędkość będzie się wahać od 15 km/h do 25 km/h, a w porywach około 40 km/h.

Ostrzeżenia IMGW dotyczące przenikliwego mrozu utrzymają się na południu kraju do wtorku, a w centrum i na północy Polski do środy rano. Komunikaty są na bieżąco aktualizowane.

Prawie 30 stopni na minusie. Służby postawione na nogi

W piątek w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyło się spotkanie z udziałem służb, przedstawicieli wojewodów i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównym tematem była aktualna oraz prognozowana sytuacja pogodowa w Polsce.

Podczas briefingu po spotkaniu ostrzeżono przed silnymi mrozami. - Największe przewidywane są z niedzieli na poniedziałek. Temperatura w Suwałkach może sięgnąć -27 stopni , zaś odczuwalna -35 stopni - powiedział Wiesław Szczepański, wiceszef MSWiA.

- Zwróciliśmy się do wojewodów o szczególną troskę o osoby najbardziej narażone - osoby w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami oraz przebywające w miejscach wymagających kontroli. We wszystkich województwach mamy zapewnienia o miejscach w noclegowniach - przekazał wiceminister.

