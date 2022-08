"Zagrożenie pożarowe na wschodzie Polski jest ekstremalnie wysokie i wciąż będzie rosnąc, gdyż to tam utrzymają się najdłużej wysokie temperatury i brak opadów" - przekazał w mediach społecznościowych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda. IMGW: Ekstremalne ryzyko pożarowe

W czwartek ekstremalnie wysokie zagrożenie pożarowe obowiązuje w sześciu województwach - wynika z infografiki przygotowanej przez synoptyków IMGW. Niebezpiecznie będzie przede wszystkim w województwie lubelskim, podlaskim i podkarpackim. Strefy ekstremalnie wysokie zagrożenia będą także w województwach mazowieckim, świętokrzyskim, a lokalnie w warmińsko-mazurskim i łódzkim.

Synoptycy IMGW wyliczają zagrożenie na podstawie wielu czynników, m.in. wilgotności i temperatury gleby, zawartości w niej wody, szybkości rozprzestrzeniania się ognia.

Według prognoz w piątek sytuacja będzie jeszcze poważniejsza. W strefie ekstremalnie wysokiego zagrożenia znajdzie się już zdecydowana większość województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego, a na liście zagrożonych znajdzie się także małopolskie.

Pogoda w piątek. Upały i burze

Sytuację w piątek pogorszyć może najnowsza prognoza pogody. Z danych IMGW wynika, pozostaniemy w upalnej masie powietrza pochodzenia zwrotnikowego.

Z analiz wynika ponadto, że temperatura maksymalna sięgnie od 27 st. C na południowym zachodzie, nad morzem i w dolinach górskich do 33 st. C na wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru sięgną do 70 km/h.

W piątek na południu i zachodzie oraz na północnym wschodzie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu, w zachodniej połowie kraju lokalne burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm, na południowym zachodzie do 30 mm.