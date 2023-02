Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Drogowcy apelują jednak o ostrożną jazdę. W większości województw utrzymuje się bowiem błoto pośniegowe, a na drogach jest ślisko.

Opady śniegu i śniegu z deszczem występują niemal w całym kraju, a niebezpiecznie na drogach jest w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, lubelskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, mazowieckim, dolnośląskim, podkarpackim, łódzkim.

Zablokowana autostrada A2

W wielu miejscach na drogach tworzą się zatory - najdłuższy z nich powstał na autostradzie A2, między węzłami Łódź Północ i Łowicz oraz Skierniewice.

Reklama

W sobotę nad ranem trasa w stronę Warszawy była zablokowana po kolizji dwóch samochodów ciężarowych. Obecnie jezdnia ponownie jest nieprzejezdna w kierunku stolicy z powodu kolizji samochodu osobowego i ciężarowego. Doszło do niej ok. godz. 7. Jak przekazał dyżurny Punktu Informacji Drogowej GDDKiA, droga jest zblokowana na czas działań służb ratunkowych. Nie wiadomo jak długo potrwają utrudnienia w tym miejscu.

Utrudnienia na A1 i S5

W nocy z piątku na sobotę doszło do ośmiu kolizji na autostradzie A1 i drodze ekspresowej S5. Najczęściej samochody ciężarowe wpadały na bariery ochronne i konieczne było wyłączenie z ruchu jednego pasa jezdni.

Na A1 w stronę Gdańska ruch odbywa się tylko jednym pasem na odcinku Radomsko - Kamieńsk. Powodem zablokowywania dwóch pasów jest kolizja pojazdu ciężarowego z barierami energochłonnymi. Do wypadku doszło po godz. 7 i utrudnienia mogą potrwać nawet trzy godziny.

Utrudnienia występują jeszcze na drodze S5 na odcinku pomiędzy węzłami Rogowo i Biskupin w kierunku Gdańska oraz na odcinku pomiędzy węzłami Rynarzewo i Bydgoszcz Błonie w kierunku Gdańska. Ślisko jest także na S5 w okolicy Gniezna.

Jak wynika z informacji GDDKiA, utrudnione warunki jazdy występują także na niemal całym odcinku świętokrzyskiej krajowej "74", a przede wszystkim na fragmentach od Kielc do granicy z woj. łódzkim oraz z Cedzyna aż do Baćkowic. Ślisko jest również w północnej części regionu na krajowej "42".

Zablokowana Zakopianka

W związku z intensywnymi opadami śniegu samochody ciężarowe zablokowały w sobotę rano przejazd odcinkiem Zakopianki w okolicach Klikuszowej i Rdzawki. Utworzyły się wielokilometrowe zatory - poinformowała GDDKiA.

Problemy występują na wszystkich drogach na Podhalu oraz lokalnie także Sądecczyźnie. Najgorsza sytuacja jest na odcinku popularnej Zakopianki pomiędzy Nowym Targiem a Chabówką. Tam tiry nie radzą sobie na podjazdach na śliskiej nawierzchni. Pojazdy blokowały także przejazd drogą wojewódzką nr 969 w okolicy Przełęczy Snozka.

Rano zamknięta została droga przez Stare Bystre. Sznur aut stoi także na drodze przez Białkę Tatrzańską i Bukowinę.

Śmiertelny wypadek na Pomorzu

Trudne warunki do jazdy także na Pomorzu. W nocy w powiecie gdańskim doszło do śmiertelnego wypadku. - W miejscowości Krzywe Koła z niewyjaśnionych przyczyn samochód osobowy uderzył w drzewo - relacjonował dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP. W wyniku zdarzenia zmarła ok. 50-letnia kobieta.

Dyżurny poinformował, że od piątkowego poranka strażacy brali udział w 52 interwencjach związanych z usuwaniem połamanych drzew i konarów, które zalegały na drogach. - Na pomorskich drogach doszło w tym czasie do 26 kolizji i wypadków - zaznaczył dyżurny.

Opóźnienia pociągów

Strażacy interweniowali również na Dolnym Śląsku. Najwięcej pracy strażacy mieli na południu i na zachodzie regionu. Wzywani byli przede wszystkim do usuwania powalonych drzew z dróg i posesji. - W ciągu ostatniej doby było to 277 interwencji w skali całego województwa - powiedział dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej PSP we Wrocławiu.

Wiatr spowodował m.in. uszkodzenia trakcji kolejowej na linii Wałbrzych - Nowa Ruda - Kłodzko - Kudowa-Zdrój. Z tego powodu opóźnione i odwołane są składy Kolei Dolnośląskich na tej trasie. Drzewa na torach zalegają również na linii Trutnov - Královec - Kamienna Góra - Sędzisław. Tam uruchomiono komunikację zastępczą.

IMGW ostrzega przed śniegiem, wiatrem i oblodzeniami

Synoptycy IMGW ostrzegają przed oblodzeniami w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Ślisko będzie nie tylko na drogach, ale i chodnikach. Z kolei w północnej części woj. pomorskiego oraz w Trójmieście i na Żuławach w sobotę wieje silny wiatr, którego prędkość w porywach dochodzi do 85 km/h. Na południu wciąż utrzymują się ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu w Małopolsce i na Podkarpaciu.