Długoterminowa prognoza pogody IMGW na ostatni weekend sierpnia jest już znana. Jakie są przewidywania Insytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na najbliższe dni?

Przed nami zmiana aury. Po okresie intensywnych wyładowań atmosferycznych pod koniec wakacji 2022 w Polsce znów zagoszczą upały. Nie oznacza to jednak całkowitego końca burz i opadów.

Długoterminowa prognoza pogody IMGW. Do Polski dotrze kolejna fala upałów

Długoterminowa prognoza pogody na koniec sierpnia zwiastuje nam diametralną zmianę aury. W drugiej połowie tygodnia zauważymy znaczne ocieplenie. Już w czwartek temperatura maksymalna w Polsce centralnej może dochodzić do nawet 33 stopni Celsjusza, a to dopiero początek.

Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW poinformowało na Twitterze, że "w piątek upał dotrze do zachodnich regionów kraju i to będzie zapowiedź bardzo gorącego, ostatniego weekendu wakacji".

Prognoza pogody na ostatni tydzień sierpnia. Czasem słońce, czasem deszcz

Na oficjalnej stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zamieszczona została już prognoza synoptyczna na 34. tydzień roku kalendarzowego (22-28.08.2022).

IMGW ostrzega, że w środę i czwartek wciąż należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu i lokalnych burz, na które trzeba uważać m.in. w górach. Nie wyklucza się również gradu i porywów wiatru do 70 km/h. Najchłodniej będzie na zachodzie i Pomorzu, a najcieplej na wschodzie i w centrum.

W piątek do Polski znów przywędrują upały. W całym kraju będzie upalnie i raczej słonecznie, choć na zachodzie kraju możemy mieć do czynienia z lekkim zachmurzeniem i przelotnym deszczem. Niewykluczone też, że tam zagrzmi. Zawieje umiarkowany wiatr z kierunków północnych i wschodnich, choć podczas burz może powiać nawet do 80 km/h.

Prognoza pogody na weekend to dalszy ciąg wysokich temperatur, gorących letnich nocy i burz, które mogą występować zwłaszcza na zachodzie Polski. Warto teraz wybrać się na ostatni wakacyjny wyjazd nad morze, ponieważ słupki termometrów w piątek i sobotę będą oscylować tam w granicach 30 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody na koniec sierpnia 2022. Gorący weekend i załamanie pogody

Prognoza pogody na koniec sierpnia zapowiada się bardzo obiecująco, jednak od wtorku lub środy 30-31 sierpnia czeka nas kolejne załamanie pogody. Ochłodzi się dopiero na początku września, ale już od pierwszych dni przyszłego tygodnia w całym kraju spodziewać należy się zachmurzenia i opadów deszczu.

Do Polski z zachodu zaczną napływać zimne masy powietrza. Odczują to zwłaszcza mieszkańcy północno-zachodniej części kraju. Wykres prognozy długoterminowej IMGW pokazuje, że w środę temperatura na Pomorzu spadnie do około 21 stopni, a w weekend 3-4 września ochłodzić może się tam nawet do 16 stopni Celsjusza.

