W skrócie Sąd Rejonowy w Warszawie zdecydował o ekstradycji rosyjskiego archeologa Aleksandra Butiagina na Ukrainę.

Ukraińska prokuratura podejrzewa Aleksandra Butiagina o częściowe zniszczenie archeologicznego kompleksu "Starożytne miasto Myrmekjon" w Kerczu na Krymie.

Jewigienij Aleksandrowicz Primakow określił mianem "potworów" tych, którzy podjęli decyzję o ekstradycji.

Warszawa. Ekstradycja rosyjskiego archeologa. Jest decyzja sądu

- W środę warszawski sąd okręgowy stwierdził prawną dopuszczalność wydania rosyjskiego archeologa Aleksandra Butiagina stronie ukraińskiej - powiedział pełnomocnik Rosjanina mec. Adam Domański.

Doniesienia potwierdziła w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Warszawie, dodając, że postanowienie sądu nie jest prawomocne.

Domański przekazał, że argumentacja obrony, na tym etapie, nie przekonała sądu. - Będziemy składać zażalenie na tę decyzję, czekamy na doręczenie pisemnego uzasadnienia - dodał.

Jewigienij Aleksandrowicz Primakow, szef rosyjskiej agencji "Rossotrudniczestwo", która zajmuje się wsparciem Rosjan za granicą, cytowany przez TASS określił mianem "potworów", tych którzy pojęli decyzję o ekstradycji.

Ukraina. Aleksander Butiagin ścigany przez prokuraturę. "Zniszczenie kompleksu archeologicznego na Krymie"

Na początku grudnia 2025 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działająca na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie w związku z wnioskiem strony ukraińskiej o międzynarodową pomoc prawną, zatrzymała obywatela Federacji Rosyjskiej Aleksandra Butiagina (jest zgodna na podanie nazwiska - red.).

Ukraińska prokuratura podejrzewa go o umyślne, nielegalne, częściowe zniszczenie archeologicznego kompleksu "Starożytne miasto Myrmekjon" w Kerczu na Krymie.

Straty szacowane są na ponad 200 mln hrywien. Zarzuca mu się również prowadzenie wykopalisk bez pozwolenia.

Za pierwszy zarzut - według prawa ukraińskiego - grozi Butiaginowi do pięciu lat więzienia, za drugi - grzywna.

