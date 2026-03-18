Ekstradycja rosyjskiego archeologa. Moskwa grzmi
Sąd Rejonowy w Warszawie zdecydował o ekstradycji rosyjskiego archeologa Aleksandra Butiagina na Ukrainę. Postanowienie sądu nie jest prawomocne. Jewigienij Aleksandrowicz Primakow, szef rosyjskiej agencji "Rossotrudniczestwo", która zajmuje się wsparciem Rosjan za granicą, określił mianem "potworów", tych którzy pojęli decyzję.
W skrócie
- Ukraińska prokuratura podejrzewa Aleksandra Butiagina o częściowe zniszczenie archeologicznego kompleksu "Starożytne miasto Myrmekjon" w Kerczu na Krymie.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Ukraińska prokuratura podejrzewa rosyjskiego archeologa Aleksandra Butiagina o częściowe zniszczenie obiektu dziedzictwa kulturowego na Krymie.
Warszawa. Ekstradycja rosyjskiego archeologa. Jest decyzja sądu
- W środę warszawski sąd okręgowy stwierdził prawną dopuszczalność wydania rosyjskiego archeologa Aleksandra Butiagina stronie ukraińskiej - powiedział pełnomocnik Rosjanina mec. Adam Domański.
Doniesienia potwierdziła w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Warszawie, dodając, że postanowienie sądu nie jest prawomocne.
Domański przekazał, że argumentacja obrony, na tym etapie, nie przekonała sądu. - Będziemy składać zażalenie na tę decyzję, czekamy na doręczenie pisemnego uzasadnienia - dodał.
Jewigienij Aleksandrowicz Primakow, szef rosyjskiej agencji "Rossotrudniczestwo", która zajmuje się wsparciem Rosjan za granicą, cytowany przez TASS określił mianem "potworów", tych którzy pojęli decyzję o ekstradycji.
Ukraina. Aleksander Butiagin ścigany przez prokuraturę. "Zniszczenie kompleksu archeologicznego na Krymie"
Na początku grudnia 2025 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działająca na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie w związku z wnioskiem strony ukraińskiej o międzynarodową pomoc prawną, zatrzymała obywatela Federacji Rosyjskiej Aleksandra Butiagina (jest zgodna na podanie nazwiska - red.).
Ukraińska prokuratura podejrzewa go o umyślne, nielegalne, częściowe zniszczenie archeologicznego kompleksu "Starożytne miasto Myrmekjon" w Kerczu na Krymie.
Straty szacowane są na ponad 200 mln hrywien. Zarzuca mu się również prowadzenie wykopalisk bez pozwolenia.
Za pierwszy zarzut - według prawa ukraińskiego - grozi Butiaginowi do pięciu lat więzienia, za drugi - grzywna.