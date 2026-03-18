Ekstradycja rosyjskiego archeologa. Moskwa grzmi

Artur Pokorski

Sąd Rejonowy w Warszawie zdecydował o ekstradycji rosyjskiego archeologa Aleksandra Butiagina na Ukrainę. Postanowienie sądu nie jest prawomocne. Jewigienij Aleksandrowicz Primakow, szef rosyjskiej agencji "Rossotrudniczestwo", która zajmuje się wsparciem Rosjan za granicą, określił mianem "potworów", tych którzy pojęli decyzję.

Trzech policjantów prowadzi Aleksandra Butiagina w garniturze korytarzem sądu w stronę sali rozpraw
Warszawski sąd okręgowy stwierdził prawną dopuszczalność wydania rosyjskiego archeologa Aleksandra Butiagina stronie ukraińskiej Rafa³ GuzPAP

W skrócie

  • Sąd Rejonowy w Warszawie zdecydował o ekstradycji rosyjskiego archeologa Aleksandra Butiagina na Ukrainę.
  • Ukraińska prokuratura podejrzewa Aleksandra Butiagina o częściowe zniszczenie archeologicznego kompleksu "Starożytne miasto Myrmekjon" w Kerczu na Krymie.
  • Jewigienij Aleksandrowicz Primakow określił mianem "potworów" tych, którzy podjęli decyzję o ekstradycji.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ukraińska prokuratura podejrzewa rosyjskiego archeologa Aleksandra Butiagina o częściowe zniszczenie obiektu dziedzictwa kulturowego na Krymie.

Warszawa. Ekstradycja rosyjskiego archeologa. Jest decyzja sądu

- W środę warszawski sąd okręgowy stwierdził prawną dopuszczalność wydania rosyjskiego archeologa Aleksandra Butiagina stronie ukraińskiej - powiedział pełnomocnik Rosjanina mec. Adam Domański.

Doniesienia potwierdziła w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Warszawie, dodając, że postanowienie sądu nie jest prawomocne.

Domański przekazał, że argumentacja obrony, na tym etapie, nie przekonała sądu. - Będziemy składać zażalenie na tę decyzję, czekamy na doręczenie pisemnego uzasadnienia - dodał.

Zobacz również:

Kreml rozesłał pismo do pracowników naukowych. Ostrzega przed zaproszeniami o "charakterze politycznym"
Świat

Rosja nie zapomniała o ruchu Polski. Z Kremla rozesłano pismo

Patryk Idziak
Patryk Idziak

    Jewigienij Aleksandrowicz Primakow, szef rosyjskiej agencji "Rossotrudniczestwo", która zajmuje się wsparciem Rosjan za granicą, cytowany przez TASS określił mianem "potworów", tych którzy pojęli decyzję o ekstradycji.

    Ukraina. Aleksander Butiagin ścigany przez prokuraturę. "Zniszczenie kompleksu archeologicznego na Krymie"

    Na początku grudnia 2025 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działająca na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie w związku z wnioskiem strony ukraińskiej o międzynarodową pomoc prawną, zatrzymała obywatela Federacji Rosyjskiej Aleksandra Butiagina (jest zgodna na podanie nazwiska - red.).

    Zobacz również:

    Rosja. MSZ wezwała ambasadora Polski
    Świat

    Rosyjskie MSZ wzywa polskiego ambasadora i stawia warunki. "Natychmiast"

    Marcin Czekaj
    Marcin Czekaj

      Ukraińska prokuratura podejrzewa go o umyślne, nielegalne, częściowe zniszczenie archeologicznego kompleksu "Starożytne miasto Myrmekjon" w Kerczu na Krymie.

      Straty szacowane są na ponad 200 mln hrywien. Zarzuca mu się również prowadzenie wykopalisk bez pozwolenia.

      Za pierwszy zarzut - według prawa ukraińskiego - grozi Butiaginowi do pięciu lat więzienia, za drugi - grzywna.

      Zobacz również:

      Archeolog z Rosji zatrzymany w Polsce. Aleksander B. z przedłużonym aresztem
      Polska

      Rosyjski naukowiec zatrzymany w Polsce. Jest decyzja sądu

      Dorota Hilger
      Dorota Hilger
      Najnowsze