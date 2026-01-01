W skrócie W wyniku eksplozji i pożaru w kurorcie Crans-Montana w Szwajcarii zginęło około 40 osób, a 100 zostało rannych.

Rzecznik polskiego MSZ potwierdził, że ambasada RP w Bernie współpracuje z lokalnymi służbami i innymi konsulatami.

Przyczyną tragedii mogły być zimne ognie, umieszczone w butelkach po szampanie, które doprowadziły do pożaru.

Rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór opublikował w mediach społecznościowych komunikat w sprawie eksplozji i pożaru, do jakiego doszło w noc sylwestrową w Szwajcarii.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że z powodu eksplozji w kurorcie narciarskim zginęło kilkadziesiąt osób, a około 100 zostało rannych.

Szwajcaria. Eksplozja w sylwestra. MSZ komentuje

"W związku z pożarem w Crans-Montana, szwajcarskim kurorcie, Ambasada RP w Bernie pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami - policją oraz ratownikami medycznymi - a także z placówkami konsularnymi innych państw" - czytamy w komunikacie Wewióra.

Jak zaznaczył rzecznik MSZ, na tę chwilę polski resort nie posiada informacji, aby wśród poszkodowanych byli obywatele Polski.

"Sytuacja jest monitorowana na bieżąco" - zaprewnił Maciej Wewiór we wpisie na X.

Rzecznik MSZ podał dalej także wpis polskiej ambasady w Szwajcarii, w którym placówka dyplomatyczna apeluje do naszych rodaków, by w przypadku potrzeby pomocy konsularnej zgłaszali się na numer konsula dyżurnego +41 798 211 315.

Szwajcaria. Pożar w kurorcie. Powodem zimne ognie?

Do tragicznej w skutkach eksplozji doszło w czasie nocy sylwestrowej w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana na południu kraju.

Z cytowanych przez szwajcarską telewizję RTS relacji świadków i wstępnych ustaleń śledztwa wynika, że to ogień spowodował eksplozję, a nie - jak informowano wcześniej - był jej konsekwencją.

Ten, jak wynika z relacji świadków, miały wywołać zimne ognie, które umieszczone były w butelkach po szampanie.

- Kelnerki niosły butelki szampana z zimnymi ogniami i trzymały je blisko sufitu, co spowodowało pożar - powiedział jeden ze świadków. - Jedna kelnerka stała na ramionach drugiego kelnera, a butelka i iskry znajdowały się zaledwie kilka centymetrów od sufitu - wyjaśnił drugi.

Eksplozja w Szwajcarii. Kilkadziesiąt ofiar, setka rannych

Z informacji lokalnych władz wynika, że w wyniku tragedii zginęło około 40 osób, a kolejne 100 zostało rannych.

- Biorąc pod uwagę skalę wydarzenia z minionej nocy, władze kantonu podjęły decyzję o ogłoszeniu stanu wyjątkowego - powiedział radny Stephane Ganzer podczas konferencji prasowej.

Co więcej, w celu przetransportowania rannych zmobilizowano 10 śmigłowców oraz 40 karetek. Z doniesień mediów wynika, że szpitale w kantonie Valais, gdzie doszło do zdarzenia, są przepełnione. Ranni są kierowani do innych regionów.

