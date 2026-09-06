Ekspert: Polska dogoni gospodarczo Niemcy do 2040 roku

Polska gospodarka rośnie, a niemiecka tkwi w stagnacji. Około 2040 r. Polska może dogonić zachodniego sąsiada - ocenia na łamach "Berliner Zeitung" Marcin Piątkowski, wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i współpracownik Banku Światowego w Waszyngtonie.

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Ekspert: Polska może gospodarczo dogonić Niemcy do 2040 rokuTomasz OszczepalskiEast News

W skrócie

  • Polska gospodarka notuje dynamiczny wzrost, podczas gdy gospodarka Niemiec pozostaje w stagnacji, co stwarza perspektywę zrównania poziomu zamożności około 2040 roku.
  • Ekonomista Marcin Piątkowski wskazuje na równość szans, wysoki poziom kształcenia i skuteczną politykę gospodarczą jako główne źródła sukcesu Polski oraz krytykuje niemiecką politykę ograniczania deficytu kosztem inwestycji.
  • Dogonienie Niemiec przez Polskę oceniane jest jako możliwe pod warunkiem inwestowania w innowacje i budowanie własnych marek, a za jeszcze ambitniejszy wzór stawiane są Holandia i Dania.
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- Polska od 1990 r. odniosła jeden z największych gospodarczych sukcesów w Europie. Zmniejszyliśmy wyraźnie dystans do Zachodu, zbudowaliśmy nowoczesną gospodarkę, infrastrukturę i silny sektor prywatny. Z niemieckiego punktu widzenia ważne jest to, że Polska jest dziś większym rynkiem zbytu dla Niemiec niż Chiny. Od 1990 r. niemiecki eksport do Polski zwiększył się 33-krotnie. To pokazuje, że Niemcy także korzystają na sukcesie Polski - powiedział w wywiadzie dla "Berliner Zeitung" Marcin Piątkowski, wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i współpracownik Banku Światowego w Waszyngtonie.

Sukces Polski leży w interesie Niemiec

- Niemcy są największą gospodarką w Europie, a Polska należy do gospodarek najbardziej dynamicznych. Oba kraje są ze sobą mocno związane. Polska, stając się coraz bardziej bogata, kupuje coraz więcej niemieckich towarów. Sukces Polski leży w interesie Niemiec - wyjaśnił ekonomista.

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Wskazując na źródła polskich sukcesów, Piątkowski zwrócił uwagę na równość szans po upadku socjalizmu. - Po 1989 r. praktycznie każdy mógł odnieść sukces - podkreślił zaznaczając, że niemal wszyscy aktualni polscy miliarderzy w momencie startu nie mieli ani dużego kapitału, ani odziedziczonych zasobów. Wymienił także wysoki poziom kształcenia i dobrą politykę gospodarczą kolejnych rządów.

"Fiskalny fundamentalizm" przyczyną problemów Niemiec

Błędem popełnionym przez Niemcy jest jego zdaniem "fiskalny fundamentalizm", który przerodził się w "fiskalną anoreksję". - Niemcy uważali, że redukcja zadłużenia jest ważniejsza od inwestycji w przyszłość. Uważam, że niemiecka gospodarka za taką postawę zapłaciła i nadal płaci wysoką cenę - ocenił ekonomista.

Jego zdaniem Niemcy powinny sobie pozwolić na wyższy deficyt pod warunkiem, że pieniądze zostaną przeznaczone nie na wzrost świadczeń socjalnych, lecz na inwestycje.

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Piątkowski podkreślił, że Polacy pracują wyraźnie więcej niż Niemcy. - To całkiem naturalne. Polacy są mniej zamożni niż Niemcy i mają silniejszą motywację do dłuższej i cięższej pracy. Celem jest dogonienie Niemców, po raz pierwszy w historii - wyjaśnił.

Zadłużenie nie jest zagrożeniem

- Gdy pewnego dnia Polacy staną się tak zamożni jak Niemcy, a myślę, że będzie to możliwe w 2040 r., to będą wtedy prawdopodobnie mniej pracować, a więcej odpoczywać. Polska nie powinna jednak w żadnym wypadku wylądować tam, gdzie dzisiaj są Niemcy. Tym bardziej, że mamy do czynienia z konkurencją z Chin - powiedział Piątkowski.

Polski ekonomista powiedział, że nie obawia się zbyt dużego zadłużenia Polski, chociaż polski deficyt (7 proc. PKB) w poprzednim i w tym roku jest dwukrotnie większy niż w Niemczech. - Chociaż Polska ma mniejszą zdolność kredytową niż Niemcy, nie ma problemów z zadłużeniem - zaznaczył.

Piątkowski uznał dogonienie Niemiec za możliwe, pod warunkiem, że Polska nadal będzie prowadziła mądrą politykę gospodarczą, inwestującą przede wszystkim w innowacje i budowę własnych marek. W okolicach roku 2040 możliwe jest zrównanie się z Niemcami, jednak Polacy powinni postawić sobie jeszcze ambitniejsze zadanie - osiągnięcie poziomu Holendrów czy Duńczyków. W tych krajach dochód na głowę mieszkańca jest o 20 proc. wyższy niż średnia UE.

- Wzorem dla Polski powinna być coraz częściej Holandia lub Dania, a nie tylko Niemcy - powiedział Piątkowski w wywiadzie dla "Berliner Zeitung".

Opracowanie: Jacek Lepiarz, polska redakcja Deutsche Welle

Tekst można przeczytać na stronie Deutsche Welle.

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