W skrócie Polska gospodarka notuje dynamiczny wzrost, podczas gdy gospodarka Niemiec pozostaje w stagnacji, co stwarza perspektywę zrównania poziomu zamożności około 2040 roku.

Ekonomista Marcin Piątkowski wskazuje na równość szans, wysoki poziom kształcenia i skuteczną politykę gospodarczą jako główne źródła sukcesu Polski oraz krytykuje niemiecką politykę ograniczania deficytu kosztem inwestycji.

Dogonienie Niemiec przez Polskę oceniane jest jako możliwe pod warunkiem inwestowania w innowacje i budowanie własnych marek, a za jeszcze ambitniejszy wzór stawiane są Holandia i Dania.

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- Polska od 1990 r. odniosła jeden z największych gospodarczych sukcesów w Europie. Zmniejszyliśmy wyraźnie dystans do Zachodu, zbudowaliśmy nowoczesną gospodarkę, infrastrukturę i silny sektor prywatny. Z niemieckiego punktu widzenia ważne jest to, że Polska jest dziś większym rynkiem zbytu dla Niemiec niż Chiny. Od 1990 r. niemiecki eksport do Polski zwiększył się 33-krotnie. To pokazuje, że Niemcy także korzystają na sukcesie Polski - powiedział w wywiadzie dla "Berliner Zeitung" Marcin Piątkowski, wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i współpracownik Banku Światowego w Waszyngtonie.

Sukces Polski leży w interesie Niemiec

- Niemcy są największą gospodarką w Europie, a Polska należy do gospodarek najbardziej dynamicznych. Oba kraje są ze sobą mocno związane. Polska, stając się coraz bardziej bogata, kupuje coraz więcej niemieckich towarów. Sukces Polski leży w interesie Niemiec - wyjaśnił ekonomista.

Wskazując na źródła polskich sukcesów, Piątkowski zwrócił uwagę na równość szans po upadku socjalizmu. - Po 1989 r. praktycznie każdy mógł odnieść sukces - podkreślił zaznaczając, że niemal wszyscy aktualni polscy miliarderzy w momencie startu nie mieli ani dużego kapitału, ani odziedziczonych zasobów. Wymienił także wysoki poziom kształcenia i dobrą politykę gospodarczą kolejnych rządów.

"Fiskalny fundamentalizm" przyczyną problemów Niemiec

Błędem popełnionym przez Niemcy jest jego zdaniem "fiskalny fundamentalizm", który przerodził się w "fiskalną anoreksję". - Niemcy uważali, że redukcja zadłużenia jest ważniejsza od inwestycji w przyszłość. Uważam, że niemiecka gospodarka za taką postawę zapłaciła i nadal płaci wysoką cenę - ocenił ekonomista.

Jego zdaniem Niemcy powinny sobie pozwolić na wyższy deficyt pod warunkiem, że pieniądze zostaną przeznaczone nie na wzrost świadczeń socjalnych, lecz na inwestycje.

Piątkowski podkreślił, że Polacy pracują wyraźnie więcej niż Niemcy. - To całkiem naturalne. Polacy są mniej zamożni niż Niemcy i mają silniejszą motywację do dłuższej i cięższej pracy. Celem jest dogonienie Niemców, po raz pierwszy w historii - wyjaśnił.

Zadłużenie nie jest zagrożeniem

- Gdy pewnego dnia Polacy staną się tak zamożni jak Niemcy, a myślę, że będzie to możliwe w 2040 r., to będą wtedy prawdopodobnie mniej pracować, a więcej odpoczywać. Polska nie powinna jednak w żadnym wypadku wylądować tam, gdzie dzisiaj są Niemcy. Tym bardziej, że mamy do czynienia z konkurencją z Chin - powiedział Piątkowski.

Polski ekonomista powiedział, że nie obawia się zbyt dużego zadłużenia Polski, chociaż polski deficyt (7 proc. PKB) w poprzednim i w tym roku jest dwukrotnie większy niż w Niemczech. - Chociaż Polska ma mniejszą zdolność kredytową niż Niemcy, nie ma problemów z zadłużeniem - zaznaczył.

Piątkowski uznał dogonienie Niemiec za możliwe, pod warunkiem, że Polska nadal będzie prowadziła mądrą politykę gospodarczą, inwestującą przede wszystkim w innowacje i budowę własnych marek. W okolicach roku 2040 możliwe jest zrównanie się z Niemcami, jednak Polacy powinni postawić sobie jeszcze ambitniejsze zadanie - osiągnięcie poziomu Holendrów czy Duńczyków. W tych krajach dochód na głowę mieszkańca jest o 20 proc. wyższy niż średnia UE.

- Wzorem dla Polski powinna być coraz częściej Holandia lub Dania, a nie tylko Niemcy - powiedział Piątkowski w wywiadzie dla "Berliner Zeitung".

Opracowanie: Jacek Lepiarz, polska redakcja Deutsche Welle

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