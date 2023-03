Pierwsza rata takiego kredytu wynosiłaby 3329 zł i malała wraz z upływem czasu. Propozycja bardzo różni się jednak w zależności od tego, jaką zdolnością kredytową wykazałby się potencjalny kredytobiorca. Przykładowo: singiel chcący pożyczyć pół miliona złotych musiałby dysponować miesięcznie dochodem rozporządzalnym (czyli już po opodatkowaniu) w wysokości 8613 zł, a do tego złożyć w banku 20 proc. wkładu własnego. W razie braku wkładu własnego kwota dochodu rozporządzalnego "musiałaby być istotnie wyższa".

Nieco biedniejszy singiel, zarabiający w 2021 roku średnią krajową, w programie PiS-u miałby zdolność kredytową na maksymalnie 187 tys. zł. To równowartość mniej więcej 30-metrowej kawalerki w Rzeszowie (a i to przy złożeniu 20 proc. wkładu własnego). Nieco lepiej w kalkulatorze kredytowym dla "Kredytu 2 proc." wypadają rodziny. Zarabiająca dwie średnie krajowe para z dwójką dzieci mogłaby uzyskać z banku do 431 tys. zł. To przekładałoby się na mnij więcej 70-metrowy lokal w Rzeszowie i 40-metrowe mieszkanie w Warszawie (w mniej prestiżowej lokalizacji albo do remontu).

Licytacja do samozatracenia

Eksperci, których o ocenę propozycji dwóch największych formacji poprosiła Interia, nie są zachwyceni tym, co usłyszeli.

Mówi prof. Andrzej Zybała, ekspert od polityk publicznych z SGH: - Żadna z tych propozycji do mnie nie przemawia. Platforma przelicytowała PiS, mówiąc, że da Polakom jeszcze więcej kasy. Mamy kampanię wyborczą, partie licytują się do samozatracenia. Dzisiaj polscy politycy zrobią absolutnie wszystko, żeby władzę zachować albo władzę zdobyć.

Będziemy proponowali politykę, która rzeczywiście spowoduje, że mieszkanie będzie prawem, a nie towarem. Jeśli wygramy i wprowadzimy program kredyt 0 proc., to nie będzie się płaciło 4100-4200 zł za to wymarzone mieszkanie 60-65-metrowe, tylko mniej więcej 1700 zł miesięcznie i będzie to spłata kapitału, a więc nie tych niekończących się odsetek. Uczciwa władza musi uznać, że każda polska rodzina ma prawo do mieszkania Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej

W podobnym tonie o ofercie PiS-u i Platformy wypowiada się prof. Agata Twardoch. - To nie są dobre propozycje, nie rozwiązują żadnych problemów. To dolewanie oliwy do ognia i pogłębianie problemu - przekonuje w rozmowie z Interią architektka i urbanistka z Politechniki Śląskiej. Jak twierdzi, obie propozycje są bardzo niesprawiedliwe społecznie, bo zakładają sowite dopłaty państwa do prywatnych mieszkań, a nie walkę z rozwarstwieniem społecznym i zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych najbardziej potrzebujących. - To, co proponuje i PiS, i Platforma nijak nie rozwiązuje problemu długoterminowego. Pomaga jedynie bankom i deweloperom - nie pozostawia złudzeń nasza rozmówczyni.

Mechanizm, który napędzają propozycje dwóch największych partii politycznych, jest bowiem prosty. Żadna z nich nie zwiększa liczby mieszkań na rynku - ani na rynku pierwotnym, ani wtórnym, ani komunalnych, ani socjalnych. Banki nie muszą luzować swojego reżimu kredytowego, bo dzięki wymiernej pomocy państwa liczba klientów i tak, w założeniu, powinna wyraźnie wzrosnąć. Deweloperzy z kolei widząc, że państwo wpompuje gigantyczne pieniądze w sektor kredytowy, będą mogli jeszcze mocniej wywindować ceny mieszkań. W końcu popyt na nie istotnie wzrośnie, a podaż mieszkań pozostanie bez zmian (kontrolować ją nadal będą prywatni deweloperzy).

Idealnie podsumował to zresztą w rozmowie z "Wprostem" Józef Wojciechowski, właściciel J.W. Construction, miliarder i jeden z największych polskich deweloperów: - Oczywiście, że jestem zaskoczony. Do głowy by mi nie przyszło, że Donald Tusk wyjdzie z takim programem. Muszę mu pogratulować. Znalazł dobry patent na kryzys w naszej branży. Może to i nawet zbyt duży ukłon w naszą stronę.