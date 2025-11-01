Ekshumacje polskich żołnierzy. Nowe informacje z Ukrainy
14 listopada odbędą się pochówki żołnierzy Wojska Polskiego ekshumowanych we Lwowie-Zboiskach - przekazał ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar. Ekshumacje żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. w obronie Lwowa przeprowadzono w sierpniu.
"W Ukrainie przeprowadzono w ostatnim czasie dwie ekshumacje, w tym w Puźnikach (w obwodzie tarnopolskim), gdzie pochówek już się odbył - powiedział dyplomata w rozmowie z ukraińską agencją Ukrinform.
"Natomiast szczątki żołnierzy Wojska Polskiego, które zostały ekshumowane we Lwowie, zostaną ponownie pochowane w Mościskach 14 listopada. Teraz przygotowujemy się także do organizacji wyjazdu do kolejnych miejsc prowadzenia prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych - zapowiedział Wasyl Bodnar.
Wkrótce więcej informacji...