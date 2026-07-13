W skrócie Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na terenach, gdzie w kwietniu znaleziono szczątki.

Prace obejmują trzy miejsca: zbiorową mogiłę w Woli Ostrowieckiej na dawnym gospodarstwie Aleksandra Strażyca, mogiłę zbiorową przy fundamentach szkoły w Ostrówkach oraz grób indywidualny obok tamtejszego cmentarza.

W latach wcześniejszych w tych miejscach odnaleziono, ekshumowano i pochowano szczątki 674 osób, a do zbrodni doszło 30 sierpnia 1943 roku, kiedy zginęło tam co najmniej 1102 Polaków i 7 Żydów.

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"Rozpoczynają się prace ekshumacyjne na terenie dawnych miejscowości Ostrówki i Wola Ostrowiecka w byłym powiecie lubomelskim na Wołyniu" - przekazał w komunikacie Instytut Pamięci Narodowej, dodając, że strona polska uzyskała wszystkie wymagane zezwolenia od Ukraińców.

Prace będą prowadzone przez specjalistów z IPN, we współpracy z "dr Łukaszem Szleszkowskim z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz przedsiębiorstwem Wołyńskie Starożytności, a także przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP".

Ekshumacja ofiar na Wołyniu. Ruszają prace

IPN przekazał, że ekshumacje będą dotyczyć dotychczas nieznanych miejsc pochówku, które zlokalizowano podczas prac poszukiwawczych w kwietniu. "W ramach rozpoczynających się prac ekshumacyjnych działania skupią się na trzech miejscach, w których w kwietniu br. ujawniono szczątki ofiar" - poinformowano.

"Pierwszym z nich jest zbiorowa mogiła w Woli Ostrowieckiej na terenie dawnego gospodarstwa Aleksandra Strażyca, gdzie podczas wcześniejszych badań sondażowych odsłonięto zarysy jamy grobowej, co potwierdziło masowy charakter pochówku" - napisał IPN w komunikacie.

Jak dodano, kolejne prace obejmą "mogiłę zbiorową przy fundamentach dawnej szkoły w Ostrówkach, a także grób indywidualny zlokalizowany naprzeciwko tamtejszego cmentarza".

Z kolei w poniedziałek Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powiadomiło, że po raz pierwszy przekazuje noty identyfikacyjne rodzinom ofiar zbrodni wołyńskiej w Puźnikach.

Ponad tysiąc ofiar zbrodni w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej

Jak zaznaczono w komunikacie IPN w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej prowadzone były już prace w latach 1992, 2011 oraz 2015. Dotychczas udało się odnaleźć, ekshumować i pochować szczątki 674 osób.

Ostrówki i Wola Ostrowiecka to niegdysiejsze wsie znajdują się obecnie w obwodzie wołyńskim na Ukrainie. W obu miejscach doszło 30 sierpnia 1943 roku do zbrodni na Polakach dokonanej przez Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) pod dowództwem Iwana Kłymczaka ps. "Łysy". W Ostrówkach zginęło wówczas co najmniej 474 Polaków, natomiast w Woli Ostrowieckiej co najmniej 628 Polaków i siedmioro Żydów.





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