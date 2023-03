Ekipa TVP niewypuszczona na spotkanie liderów PO. "To nie media"

Spotkanie liderów Platformy Obywatelskiej odbyło się w sobotę w hotelu "Mercure" w Poznaniu.

W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" szef klubu PO oznajmił, że to obrana przez partię strategia. W ten sposób politycy wyrażają swój sprzeciw wobec polityki Telewizji Polskiej. - Odmawiamy TVP wejścia. Robimy to świadomie. Zwłaszcza teraz jest to aktualne, na czasie. Każdy inny jest mile widziany - przyznał.

Ekipa TVP: Potraktowano nas bardzo nieelegancko

Z kolei na łamach "Głosu Wielkopolskiego" (Polska Press) sytuację przedstawił dziennikarz poznańskiego oddziału TVP Eugeniusz Romer: - Dostaliśmy e-mail z zaproszeniem. Później, kiedy zapytaliśmy o techniczne szczegóły, po kilku godzinach, wczoraj wieczorem (w piątek - przyp. red.) dostaliśmy maila, że telewizja publiczna nie ma być jednak obecna, że wycofują zaproszenie - opowiedział Romer.

Jak dodał, chciał razem ze swoją ekipą zrobić "relację z ważnego wydarzenia". - Nie zostaliśmy wpuszczeni w bardzo nieelegancki sposób. Wyszedł rzecznik PO i nazwał nas aparatczykami, nie dziennikarzami. Zostałem na korytarzu - powiedział.

Przyszłość TVP Info

Podczas posiedzenia Sejmu posłowie odrzucili w ubiegłym tygodniu projekt obywatelski dotyczący likwidacji abonamentu RTV oraz stacji TVP Info.