Do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierowano pismo Rady ds. monitorowania wdrażania reformy oświaty im. Komisji Edukacji Narodowej działającej przy IBE.

W dokumencie wyrażono troskę o jakość przygotowania przyszłych nauczycieli. Podkreślono, że problem standardu kształcenia osób pracujących w tym zawodzie powinien być "strategiczną sprawą państwa".

Egzamin zawodowy dla nauczycieli. Padła propozycja zmian

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, jedną z propozycji zawartych w piśmie jest "rozpoczęcie prac nad koncepcją państwowego egzaminu zawodowego dla kandydatów do zawodu nauczyciela".

Taki egzamin miałby się składać z trzech części: teoretycznej, praktycznej oraz etyczno-zawodowej. Co więcej, powołany miałby zostać międzyresortowy zespół roboczy ds. jakości kształcenia nauczycieli, w którego składzie znaleźliby się eksperci oraz przedstawiciele resortów.

Serwis przytacza także argumenty Rady, która wskazuje, że praca dyplomowa przestaje być wystarczającym sposobem potwierdzenia przygotowania do pracy w zawodzie - szczególnie w dobie powszechnego dostępu do sztucznej inteligencji. Autorzy pisma zwracają również uwagę na niedostateczną kontrolę jakości kształcenia czy ryzyko wybiórczej realizacji standardu.

Związkowcy przeciwni egzaminom

Dziennika Gazeta Prawna przedstawia również stanowisko związków zawodowych, które sceptycznie podchodzą do egzaminów zawodowych dla nauczycieli.

Rzeczniczka Związku Nauczycielstwa Polskiego Magdalena Kaszulanis podkreśla, że związek jest świadomy potrzeby zmian w kształceniu nauczycieli przez część uczelni, których oferta "nie jest nastawiona na jakość". Nie popiera jednak postulatu dotyczącego egzaminów zawodowych.

Z kolei dr Waldemar Jakubowski, szef Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" zgadza się z tym, że kształcenie kadry nauczycielskiej powinno zostać unowocześnione oraz uporządkowane. Zwraca jednak uwagę na to, że odpowiedzialności za słabość systemu nie powinno się zrzucać na absolwentów poprzez konieczność zdawania kolejnego egzaminu, bo tego typu rozwiązanie mogłoby stać się kolejną barierą wejścia do zawodu.



