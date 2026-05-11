W skrócie Koalicja Obywatelska umacnia się na pozycji lidera polskiej sceny politycznej i zwiększa przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością.

Według sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" KO ma 35,84 proc. poparcia, PiS 26,89 proc., a Konfederacja 11,74 proc.

PSL (4,25 proc.) i Polska 2050 (2,31 proc.) znalazły się poniżej progu wyborczego, a "efekt Czarnka" nie został zaobserwowany.

Koalicja Obywatelska może liczyć na zdecydowane zwycięstwo, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę - wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu".

Ugrupowanie Donalda Tuska zdobyło 35,84 proc. poparcia, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość o niemal 9 punktów procentowych.

Nowy sondaż wyborczy. KO zwiększa przewagę, PiS traci wyborców

Na drugim miejscu znalazło sięPrawo i Sprawiedliwość z wynikiem 26,89 proc. Partia Jarosława Kaczyńskiego traci jednak poparcie - w porównaniu z poprzednim sondażem wynik spadł o 2,11 pkt proc.

Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja Wolność i Niepodległość, która uzyskała 11,74 proc. głosów. Mimo utrzymania podium ugrupowanie zanotowało niewielki spadek poparcia o 0,71 pkt proc.

Tuż za podium znalazła się Nowa Lewica z wynikiem 7,18 proc. To druga partia z największym wzrostem poparcia w badaniu - zyskała 0,53 pkt proc.

Politolog o wynikach najnowszego sondażu. "Nie ma efektu Czarnka"

Na granicy progu wyborczego znalazły się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która osiągnęła 5,54 proc. i Partia Razem z 5,45 proc.

Poniżej progu wyborczego uplasowały się PSL (4,25 proc.) oraz Polska 2050, która uzyskała jedynie 2,31 proc.

- Wynik sondażu wskazuje, że PiS i KO są dziś w nieco innej sytuacji. Koalicja Obywatelska skonsumowała już znaczną część elektoratu swoich koalicjantów, natomiast PiS traci wyborców zarówno na rzecz Konfederacji Mentzena i Bosaka, jak i środowiska Grzegorza Brauna. Nie nastąpił też oczekiwany "efekt Czarnka" - skomentował w rozmowie z "SE" dr Bartłomiej Machnik z Akademii WSB.

