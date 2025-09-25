Edukacja zdrowotna podzieliła Polaków. Najnowszy sondaż wskazuje ciekawy trend

Rodzicom zostały godziny do podjęcia decyzji o ewentualnym wypisaniu dzieci z nowego - budzącego kontrowersje - przedmiotu, jakim jest edukacja zdrowotna. Jak wynika z najnowszego sondażu SW Research, Polacy w kwestii zmian w edukacji są mocno podzieleni. Uwagę zwraca też trend, który wskazuje na stopniową zmianę podejścia do edukacji zdrowotnej wraz z wiekiem respondentów.

  • Ponad połowa Polaków popiera wprowadzenie edukacji zdrowotnej do szkół, choć opinie różnią się w zależności od wieku respondentów.
  • Program edukacji zdrowotnej obejmuje tematy związane z ochroną zdrowia, stylem życia, bezpieczeństwem oraz korzystaniem z systemu opieki zdrowotnej.
  • Rodzice mogą zrezygnować z udziału dzieci w tych zajęciach, jednak deadline na złożenie wniosku upływa 25 września, a nowe zajęcia spotkały się z krytyką środowisk konserwatywnych.
Pytanie zadane uczestnikom w badaniu SW Research brzmiało: "Czy popierasz wprowadzenie do szkół zajęć z edukacji zdrowotnej?".

Ponad połowa ankietowanych - dokładnie 53,7 proc. - wyraziła poparcie dla takiego rozwiązania. Przeciwnego zdania było 27,1 proc. respondentów, a 19,3 proc. nie zajęło jednoznacznego stanowiska.

    Wyniki rozkładają się podobnie niezależnie od płci uczestników. Wśród kobiet poparcie dla zajęć zdrowotnych w szkołach zadeklarowało 55,7 proc., a sprzeciw 25,3 proc. Z kolei wśród mężczyzn "za" było 51,4 proc., a "przeciw" 29,1 proc.

    Edukacja zdrowotna. Co o nowym przedmiocie uważają Polacy?

    Interesujące różnice pojawiają się przy podziale na grupy wiekowe. Osoby młodsze zdecydowanie rzadziej popierają wprowadzenie edukacji zdrowotnej do szkół niż starsze.

    W grupie do 24 lat pozytywnie na ten temat wypowiedziało się 32 proc. badanych, negatywnie 30,7 proc., a brak jednoznacznej odpowiedzi wskazało 37,3 proc.

    W przedziale wiekowym 25 - 34 lata poparcie wyraziło 53,8 proc. respondentów, sprzeciw 22,7 proc.

    W grupie osób w wieku 35 - 49 lat edukację zdrowotną w szkołach poparło 52,7 proc., a 30,7 proc. było przeciwnych.

    Najwyższe poparcie odnotowano wśród osób powyżej 50. roku życia - aż 58,2 proc. ankietowanych było "za", podczas gdy 25,5 proc. wyraziło sprzeciw.

      Badanie zostało zrealizowane w dniach 23-24 września 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel.

      Edukacja zdrowotna. Mija termin składania rezygnacji

      Edukacja zdrowotna to nowy przedmiot wprowadzony do szkół 1 września 2025 r., który zastąpił dotychczasowe wychowanie do życia w rodzinie. Zajęcia prowadzone są w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz w liceach, technikach i branżowych szkołach I stopnia. Mają na celu rozwijanie wiedzy i umiejętności związanych z ochroną zdrowia, prawidłowym stylem życia i bezpieczeństwem. Program obejmuje m.in. tematykę zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego, odżywiania, profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa w internecie oraz - w starszych klasach - korzystania z systemu opieki zdrowotnej.

      Rodzice, którzy zdecydują, że ich dziecko nie powinno uczestniczyć w zajęciach z edukacji zdrowotnej, muszą przekazać do szkoły pisemne oświadczenie o rezygnacji. Uczniowie pełnoletni mogą złożyć taki dokument samodzielnie, bez pośrednictwa rodziców. Kluczowym terminem jest 25 września - do tego dnia pismo musi trafić do dyrektora szkoły. Brak złożonego oświadczenia będzie traktowany jako zgoda na udział w zajęciach przez cały rok szkolny.

      Nowy przedmiot od początku budził kontrowersje. Środowiska konserwatywne, w tym Konferencja Episkopatu Polski, apelowały do rodziców, aby nie wyrażali zgody na udział dzieci w tych lekcjach, argumentując, że część treści, zwłaszcza z zakresu edukacji seksualnej, jest sprzeczna z wyznawanymi wartościami. 

