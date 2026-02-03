Edukacja zdrowotna, która od września zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie, objęła uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich. Zajęcia są dziś fakultatywne, co przekłada się na małą frekwencję.

W roku szkolnym 2025/2026 uczestniczy w nich niespełna jedna trzecia uprawnionych, czyli 920,9 tys. uczniów. To właśnie ten brak zainteresowania skłania MEN do rewizji formuły przedmiotu.

Edukacja zdrowotna obowiązkowa?

Wprowadzenie tego przedmiotu do szkół spowodowało wiele kontrowersji. Jak nieoficjalnie ustalił "Dziennik Gazeta Prawna", minister Barbara Nowacka jest zdecydowana wprowadzić obowiązkową edukację zdrowotną. Jednocześnie dopuszcza ustępstwa w zakresie najbardziej kontrowersyjnych treści.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada wyłączenie zagadnień związanych z edukacją seksualną z katalogu obowiązkowego. Miałyby być one realizowane dobrowolnie, co ma złagodzić sprzeciw części środowisk konserwatywnych i Kościoła. Ten krok miałby również ułatwić akceptację przedmiotu wśród rodziców.

Konsultacje z lekarzami i zmiany w programie

Po spotkaniach z Naczelną Radą Lekarską MEN rozważa rozszerzenie podstawy programowej o dodatkowe treści. Jednocześnie nauczyciele mogliby liczyć na wsparcie ze strony studentów medycyny.

Resort miał z aprobatą przyjąć te rekomendacje, które mogą stać się jednym z elementów przygotowywanej reformy.

DGP podał, że wbrew krążącym informacjom Pałac Prezydencki nie pracuje nad alternatywną wersją przedmiotu. Kształt edukacji zdrowotnej pozostaje w wyłącznej gestii resortu edukacji.

Kiedy zapadną decyzje?

W sprawie zmian w zakresie edukacji zdrowotnej w szkołach wciąż trwają konsultacje. Ostateczny kształt przedmiotu będzie zależeć od kompromisu między MEN, ekspertami i opinią publiczną, ale wszystko wskazuje na to, że zmiany w statusie przedmiotu są przesądzone.

Najważniejsze rozstrzygnięcia w tej sprawie mają zapaść do końca marca. Gdyby się to udało, oznaczałoby to możliwość wprowadzenie do szkół przedmiotu w nowej formule od nowego roku szkolnego, czyli od września 2026.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, MEN

