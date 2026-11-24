W skrócie Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął pozew o ochronę dóbr osobistych byłego premiera Mateusza Morawieckiego przeciwko Oskarowi Szafarowiczowi.

Sprawa dotyczy rozpowszechnianych przez działacza PiS nieprawdziwych informacji o rzekomym spotkaniu Mateusza Morawieckiego z Donaldem Tuskiem w Nowym Sączu.

Powód domaga się usunięcia wpisów, publikacji przeprosin oraz wpłaty 30 tysięcy złotych na rzecz organizacji Caritas Polska jako zadośćuczynienia.

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Sprawa ma swój początek w wiadomości opublikowanej przez Oskara Szafarowicza na platformie X w niedzielny wieczór. Działacz PiS poinformował wówczas o rzekomym spotkaniu w "ekskluzywnej restauracji w Nowym Sączu" z udziałem Zbigniewa Jakubasa, Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska.

"Zaczęło się od rosołu, na drugie pierogi. Potem już twarda polityka... Magdalenka 2.0 ma dziś miejsce na Podhalu" - napisał.

Pomimo reakcji z otoczenia byłego premiera, które dementowało plotki, Szafarowicz zapewniał, że informacje te rzekomo potwierdzają zdjęcia, które widział, a także artykuł, który pojawił się na portalu "DoRzeczy".

Pozew ws. plotki o spotkaniu Tusk - Morawiecki. "Ochrona dóbr osobistych"

Na doniesienia polityka Prawa i Sprawiedliwości zareagował m.in. członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Paweł Jabłoński. Poseł wezwał Oskara Szafarowicza do usunięcia wpisu, a także opublikowania przeprosin.

Działacz PiS nie zdecydował się na taki krok, co poskutkowało złożeniem pozwu o ochronę dóbr osobistych Mateusza Morawieckiego.

"Pan O. Szafarowicz nie tylko nie przeprosił, nie tylko nie usunął wpisu - ale zamieszczał kolejne kłamstwa, które miały utwierdzać odbiorców w przekonaniu, że to co napisał w rzeczywistości było prawdą - i sugerował, że ma na to dowody" - napisał w mediach społecznościowych Jabłoński.

"W chwili, gdy kierowałem wezwanie do pana O. Szafarowicza, oszczerczy wpis miał niewiele ponad 40 tys. wyświetleń. Od tego czasu dotarł znacznie szerzej - do dziś zobaczyło go niemal milion osób. Większość nie uwierzyła. Ale całkiem spora grupa - idąca co najmniej w setki tysięcy ludzi - uznała niestety, że to co napisał pan O. Szafarowicz jest prawdą. Tym samym jego cel został (przynajmniej częściowo) osiągnięty" - dodał.

Poseł, a z zawodu adwokat, potwierdził wcześniejsze zapowiedzi, że sprawa zostanie skierowana na drogę sądową. Jak przekazał, do Sądu Okręgowego w Warszawie został skierowany pozew o ochronę dóbr osobistych premiera Mateusza Morawieckiego.

"Domagamy się nie tylko usunięcia kłamliwych wpisów i zamieszczenia przeprosin - ale także wpłaty 30 tys. zł na cel społeczny (Caritas Polska)" - podkreślił Paweł Jabłoński.

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Wniosek do sądu ws. Oskara Szafarowicza. "Jest dorosłym człowiekiem"

Wspomniane żądanie wpłaty 30 tys. zł na cel społeczny w pozwie przesłanym do sądu, jest kwotą wyższą niż początkowo wskazywano w pierwotnym wezwaniu. Wówczas mowa była o 10 tys. zł.

Poseł Jabłoński stwierdził, że jest to "naprawdę niewygórowana kwota".

"Pan Oskar Szafarowicz jest dorosłym człowiekiem, który ponosi odpowiedzialność za swoje słowa i czyny. A jeśli dotąd nie zdawał sobie sprawy, że słowa mają konsekwencje - być może ta sprawa stanie się dla niego cenną życiową lekcją" - podsumował.



