Echa interwencji poselskiej Cieszyńskiego. Resort zawiadamia prokuraturę

W skrócie Ministerstwo Sprawiedliwości złożyło zawiadomienie do Prokuratury Krajowej dotyczące podejrzenia popełnienia występku przez posła Janusza Cieszyńskiego w związku z wyniesieniem dokumentów z resortu.

Wśród wyniesionych dokumentów znalazły się kopie notatek oraz decyzji resortu, a cyfrowe odwzorowanie jednej z nich zostało opublikowane przez Cieszyńskiego w mediach społecznościowych.

Notatki dotyczą sprawy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Wokół uczelni pojawiły się kontrowersje związane ze sposobem doręczenia decyzji o odwołaniu dr. Michała Sopińskiego z funkcji rektora-komendanta.

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Jak wyjaśnia ministerstwo, sprawa dotyczy zdarzeń z minionego piątku, kiedy to poseł Rozwoju PlusJanusz Cieszyński - według komunikatu - zatrzymał oraz wyniósł z siedziby resortu dokumenty. Polityk miał prowadzić interwencję poselską z art. 19 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

- Uprawnienia kontrolne parlamentarzystów nie upoważniają do samowolnego zabierania ani rozpowszechniania dokumentów stanowiących część akt postępowania prowadzonego w resorcie. Sprawa została przekazana Prokuraturze Krajowej celem dokonania oceny prawnej i podjęcia stosownych kroków - podkreśla wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart.

Ministerstwo Sprawiedliwości: Cieszyński wyniósł dokumenty

Wskazane dokumenty to kopie trzech notatek - "dwóch odręcznych notatek funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz maszynowej notatki świadka, stanowiących wyciąg z akt postępowania administracyjnego prowadzonego w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie odwołania z funkcji Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości".

W komunikacie ministerstwo stwierdza, że czyn ten może być występkiem opisanym w art. 276. Kodeksu karnego. "Kto niszczy, uszkadza, czyni niezdatnym do użytku, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat dwóch" - brzmi artykuł.

"Ponadto, 14 września 2026 r. w resorcie stwierdzono brak kopii zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2026 r. dotyczącego doręczenia dr. Michałowi Sopińskiemu decyzji Ministra Sprawiedliwości za pośrednictwem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej" - podał resort. Jak dodano, "cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu" Cieszyński opublikował w piątek w mediach społecznościowych.

Żurek skomentował zawiadomienie ws. Cieszyńskiego. Jest odpowiedź

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, podając komunikat na platformie X, napisał: "Prawo obowiązuje każdego, a poseł ma obowiązek dawać przykład obywatelom, a nie stawiać się ponad prawem".

Szef resortu podkreślił, że "wynoszenie dokumentów z akt i uderzanie w bezpieczeństwo funkcjonariuszy to nie jest żadna interwencja poselska". Działania te nazwał "jawnym bezprawiem".

Cieszyński odpowiedział w mediach społecznościowych na komentarz ministra. "Panie Żurku, oddam za ksero, jeśli o to chodzi" - napisał, dołączając emotikon przedstawiający płacz ze śmiechu.

Poseł skomentował także samo oświadczenie Marii Ejchart. Wiceminister sprawiedliwości przekazała na X, że - oprócz zawiadomienia ze strony resortu - "w związku z ujawnieniem przez posła chronionych danych wrażliwych funkcjonariuszy, osobne zawiadomienie z art. 231 i 266 k.k. skierowała Dyrektor Generalna Służby Więziennej".

"Pani minister raczy mijać się z prawdą" - odpowiedział Janusz Cieszyński. "Wszystkie dane funkcjonariuszy SW zostały zanonimizowane, co łatwo sprawdzić w moich wpisach. Co do zaginionej decyzji - jak pisze samo Ministerstwo Sprawiedliwości - przekazano mi jej ksero. Proszę poszukać u siebie, zanim zlecicie przeszukanie" - dodał.

Zamieszanie wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

W miniony piątek Janusz Cieszyński opublikował na platformie X skan pisma i notatek, które - jak wskazał - sporządzili funkcjonariusze Służby Więziennej w sprawie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Chodzi o sposób doręczenia dr. Michałowi Sopińskiemu decyzji o odwołaniu go z funkcji rektora-komendanta AWS.

Sopiński tłumaczył, że decyzja nie została mu skutecznie doręczona. Z notatek, ujawnionych przez Cieszyńskiego, wynika, że 9 sierpnia funkcjonariusze podjęli bezskuteczną próbę przekazania dokumentów do rąk własnych zainteresowanego, ponieważ ten odmówił spotkania z nimi. Zgodnie z art. 47. Kodeksu postępowania cywilnego w przypadku odmowy odbioru dokumentu uznaje się go za doręczony.

Obowiązki po Sopińskim przejął dr. hab. Sławomir Cudak. W piątek, po wcześniejszych protestach przed siedzibą uczelni, p.o. rektora opublikował komunikat na uczelnianej stronie internetowej: "Szanowni Państwo, informuję, że od dnia 9 września 2026 r. wykonuję obowiązki Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości".



